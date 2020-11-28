دوري القسم الثاني.. بلدية المحلة يواجه بني عبيد وجمهورية شبين أمام سرس الليان

تقام اليوم ثلاث مواجهات بدورى القسم الثاني ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة المحلية، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.





ويلعب فريق بلدية المحلة بقيادة رمضان السيد أمام فريق بني عبيد الصاعد حديثا إلى دورى القسم الثاني.





ويلعب فريق جمهورية شبين أمام فريق سرس الليان بينما تم تأجيل مباراة الزرقا أمام منافسه طنطا الهابط حديثا من الدورى الممتاز إلى أجل غير مسمي بسبب عدم اختيار ملعب للفريق الدمياطي.





وكان مجلس إدارة نادى جمهوريه شبين حضر المران الاخير للفريق الاول لمساندة الجهاز الفني واللاعبين في التدريب الختامي باستاد جامعة المنوفية قبل مباراة سرس الليان الهامة في بداية مشوار الفريق في الموسم الجديد.

وطالب مجلس إدارة نادى جمهورية شبين اللاعبين ببذل أقصى جهد والقتال من أجل تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد جماهير شبين العظيمة.



