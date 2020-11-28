مباراة الأهلى فى الدورى تجبر إيهاب جلال على عدم حضور مؤتمر راعي مصر المقاصة

اعتذر ايهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق مصر المقاصة عن حضور المؤتمر الصخفي لتقديم الشركة الراعية الجديدة للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة.





وارسل ايهاب جلال اعتذارا الى وليد هويدى مدير الكرة بنادي مصر المقاصة عن عدم الحضور نظرا لانشغاله بمعسكر الفريق استعدادا لمباراة النادى الاهلي فى بداية الدورة الممتاز.





وأكد اللواء بكرى سليم عضو مجلس إدارة نادي مصر المقاصة أن المزايدة العلنية لرعاية الفريق الفيومي تقدم إليها ٣ شركات.





وتابع : تم فتح المظاريف أمام ممثلى الشركات وبحضور لجنة البت برئاسة اللواء أحمد هويدى وحصلت شركة برايفت على رعاية الفريق لمدة ٣ سنوات.





ووجه بكرى سليم الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على موافقته على قيمة العقد مع الشركة الراعية القديمة.





وبدأت فعاليات المؤتمر الصحفي لنادي مصر المقاصة لتقديم الشركة الراعية الجديدة للفريق والمدير الفني ايهاب جلال.





وشهد المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا فى أحد فنادق القاهرة حضور مجلس الادارة وابرزهم اللواء محمد عبدالسلام واللواء بكرى سليم وأحمد هويدى ومحمد عبدالجليل نجم الأهلي والزمالك السابق وسماح عمار.





وأعلن نادي مصر المقاصة تعاقده مع إيهاب جلال، المدير الفني السابق للفريق ليكون مدربًا للمقاصة بالموسم الجديد.





وجرى اتفاقا بين مسؤولى نادى مصر المقاصة والراعي الجديد على كافة التفاصيل الخاصة بعقد إيهاب جلال وحل المشكلة المالية التي كانت بينه وبين إدارة النادي.





وسبق أن قاد إيهاب جلال فريق مصر المقاصة في الولاية الأولى خلال الفترة بين 2014 إلى 2017 ونجح في قيادة الفريق لوصافة الدوري وخوض دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.





وعاد جلال للمقاصة في الموسم الماضي وأنقذه من الهبوط قبل الرحيل بسبب مشاكل مالية وعدم الوفاء بالتزامات الجهاز الفني واللاعبين.





جدير بالذكر أن قرعة مباريات مصر المقاصة فى الدورى الجديد جاءت على النحو التالي:





الاسبوع الأول : الأهلي – مصر المقاصة





الأسبوع الثاني : المقاصة – انبي

الأسبوع الثالث :طلائع الجيش _ مصر

الأسبوع الرابع : المقاصة _ المصري





الأسبوع الخامس : الجونة _ المقاصة





الأسبوع السادس : المقاصة _ اسوان





الأسبوع السابع : المقاصة _ الإسماعيلي





الأسبوع الثامن : المحلة _ المقاصة





الأسبوع التاسع : المقاصة – الاتحاد





الأسبوع العاشر : الزمالك _ المقاصة





الأسبوع الحادي عشر : المقاصة _ دجلة





الأسبوع الثاني عشر : سيراميكا _ المقاصة





الأسبوع الثالث عشر : المحلة _ سيراميكا





الأسبوع الرابع عشر : البنك الاهلي _ المقاصة





الأسبوع الخامس عشر : المقاصة _ المقاوةلون





الأسبوع السادس عشر : بيراميدز المقاصة





الأسبوع السابع عشر : المقاصة _ سموحة