إزالة 939 حالة تعد على الأرض الزراعية بمراكز ومدن الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الارض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف وأنه يولي اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلًا خرسانية يصعب التعامل معها مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.

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وأكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة أن مديرية الزراعة قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية بإزالة حالات تعدي في المهد علي الأرض الزراعية بواقع 651 حالة تعدي واقعة علي مساحة 25 فدان و 21 قيراط و 16 سهم أرض زراعية وكذلك إزالة 288حاله تعدي واقعة علي مساحة 8 أفدنة و 16 قيراط و 5 أ سهم أرض زراعية بنطاق المحافظة وذلك في الفترة من 15 مارس الماضي وحتي 23 نوفمبر الجاري.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات علي الأرض الزراعية حتي الآن بلغ 939 حالة تعدي علي مساحة 34 فدان و 13 قيراط و 21 سهم أرض زراعية, مؤكدًا استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه فقد أكد المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه تم تكليف رئيس الوحدة المحلية ببردين بحملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية حيث قام القسم الهندسى بالوحدة بتنفيذ إزالة التعدي على مساحة 500متر مربع تقريبا صاج وأعمدة حديد سهلة الفك والتركيب بالزعفرانية التابعة للوحدة المحلية ببردين وعلى محور آخر تم إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بعزبة السلاوي التابعة لقرية بردين سور حديد على أعمال خفيفة بمساحة 500 متر إزالة كاملة وبعزبة المسلمية سور بالدبش بالطوب الأبيض بمساحة 800 متر تقريبا وعلى محور آخر تم إستئناف إزالة سور آخر بمساحة 400 م تقريبا مقام بنفس الناحية أعلاة بحضور موظفى الوحدة من الإدارة الهندسية بالوحده ويصبح اجمالى المساحه التى تم ازالة التعدى عليها 2200 متر مربع.