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حوادث

فيديو ضرب نار.. ضبط 29 شخصا من أنصار الفائزين بانتخابات النواب فى سوهاج

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:50 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 29 شخصًا من أنصار الفائزين بانتخابات مجلس النواب، بعد تداول مقاطع فيديو لاحتفالاتهم بالأسلحة النارية.

وكانت وزارة الداخلية رصدت تداول لمقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن قيام بعض أنصار المرشحين الفائزين بانتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة سوهاج، بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجًا بفوز مرشحيهم .

و تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 29 شخصًا وبحوزتهم (26 بندقية آلية – 2 طبنجة – بندقية خرطوش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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