دراسة.. تناول هذه الأنواع من الأطعمة يصيبك بالسكتة الدماغية

أظهر بحث جديد أن الأطعمة السكرية والمعالجة والمكررة من المرجح أن تسبب الالتهاب ، مما قد يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية، وبالمثل ، فإن الأطعمة الكاملة والبروتينات الصحية تقلل الالتهاب ، مما يؤدي إلى نتائج صحية أفضل.
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من الأفضل اتباع نظام صحي، والحرص على تجنب اللحوم الحمراء والمشروبات السكرية والأطعمة المصنعة، كما إن اتباع نظام غذائي صحي ، إلى جانب التمارين الرياضية ، سيقلل من فرص الإصابة بأمراض مزمن.
والأمراض الالتهابية مرتبطة بشكل كبير بارتفاع معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، مقارنةً بنسبة 20 في المائة من سكان الدراسة الذين يستهلكون النظام الغذائي الغير حصي
وأشار البحث أن 20 في المائة من سكان الدراسة الذين تناولوا النظام الغذائي الأكثر تحفيزًا للالتهابات كانوا أكثر عرضة بنسبة 46 في المائة للإصابة بأمراض القلب و 28 في المائة أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية.
وجاء فيه أيضا أنه من الأفضل تقليل تناول الحبوب المكررة ، وخاصة الحبوب المقلية، اللحوم الحمراء والمعالجة واللحوم العضوية والمشروبات السكرية.
إن القول بعدم تناول هذه الأطعمة أبدًا سيكون مستحيلًا ، ولكن حاول تقليل تناول هذه الأطعمة واستبدالها بالحبوب الكاملة أو المصادر النباتية أو غيرها من مصادر البروتين الصحية ، مثل الأسماك، كما يجب زيادة تناول الخضار والفواكه ذات الأوراق الخضراء والصفراء الداكنة.
باختصار ، اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات ، جنبًا إلى جنب مع الحبوب الكاملة والبروتينات الصحية ، هو أفضل لصحتك من تناول الأطعمة المكررة والمعالجة.
كما أن الأنظمة الغذائية النباتية أكثر صحة من الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المصنعة، ومع ذلك ، فإن الحميات الغذائية غير الصحية شائعة ، مع أمراض القلب، ويساعد اتباع نظام غذائي نباتي في الغالب ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، والتخلص من التوتر ، والحصول على قسط كافٍ من النوم على الابتعاد والإصابة بالامراض المزمنة مثل القلب والسكري، والسكتة الدماغية التي يمكن ان تسبب الوفاة.
توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يريدون الحفاظ على صحة القلب يجب عليهم تجنب شرب المشروبات المحلاة صناعيًا مثل دايت الصودا.