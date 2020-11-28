دراسة.. تناول هذه الأنواع من الأطعمة يصيبك بالسكتة الدماغية

وأشار البحث أن 20 في المائة من سكان الدراسة الذين تناولوا النظام الغذائي الأكثر تحفيزًا للالتهابات كانوا أكثر عرضة بنسبة 46 في المائة للإصابة بأمراض القلب و 28 في المائة أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية.

وجاء فيه أيضا أنه من الأفضل تقليل تناول الحبوب المكررة ، وخاصة الحبوب المقلية، اللحوم الحمراء والمعالجة واللحوم العضوية والمشروبات السكرية.





إن القول بعدم تناول هذه الأطعمة أبدًا سيكون مستحيلًا ، ولكن حاول تقليل تناول هذه الأطعمة واستبدالها بالحبوب الكاملة أو المصادر النباتية أو غيرها من مصادر البروتين الصحية ، مثل الأسماك، كما يجب زيادة تناول الخضار والفواكه ذات الأوراق الخضراء والصفراء الداكنة.



