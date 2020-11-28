أمل رمزي: لائحة الشيوخ لن تخرج إلا بصيغة منضبطة ومتوافقة مع الدستور

أكدت النائبة امل رمزي عضو مجلس الشيوخ عضو لجنة اعداد اللائحة النهائية، ان اجتماع اليوم كان مخصصا لمناقشة الملاحظات الواردة من مجلس الدولة وكذلك المقترحات المرسله من الأعضاء علي مشروع اللائحة لتكون جاهزه للمناقشة والرد عليها في الجلسه العامه غدا الاحد المخصصة لمناقشة مشروع لائحة مجلس الشيوخ.





وأضافت رمزي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بان الاجتماع شهد مناقشات واسهامات كبيره من عدد من الأعضاء وناقشت اللجنة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، علي 6 مواد من مواد اللائحه ال 293 وكذلك مقترحات الأعضاء وتمت الموافقه على بعضها والتمسك ببعض الصيغ الوارده بمشروع اللائحه للوصول الي افضل صيغه قانونيه ودستوريه لتخرج اللائحه في صيغتها النهائيه متوافقه مع الدستور.





وتابعت رمزي بأن لائحة مجلس الشيوخ حددت الاختصاصات وواجبات الأعضاء وهيكل اللجان ولن تخرج من المجلس الا بصيغه منضبطه ومتوافقه مع الدستور وسيكون هناك دور كبير لمجلس الشيوخ في المرحلة القادمه وهناك علاقة تكامل بين غرفتي البرلمان مجلس النواب ومجلس الشيوخ لاثراء الحياة النيابية في المرحلة القادمة.





يأتي ذلك قبل ساعات من الجلسة العامة للمجلس لمناقشة اللائحة الداخلية والموافقة عليها من أعضاء المجلس، والمقرر لها غدا الأحد حيث قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أن اجتماع اللجنه اليوم لنظر مقترحات الاعضاء علي ما انتهت له لجنة اللائحة وقبل المناقشة غدا بالجلسة العامة.





وكانت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، قد تلقت عدة طلبات ومقترحات منها طلبا للنائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح إضافة لجنة نوعية معنية بشئون الاتصالات والتحول الرقمي إلى لجان المجلس الـ 14 التى انتهت لها لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.





وأشار النائب حسانين توفيق فى طلبه إلى أن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية تضمنت فى الباب الثاني – الأجهزة البرلمانية للمجلس- بفصله الخامس – تشكيل اللجان النوعية - مادة 38 فقرة أولي بند 8، حيث النص على إنشاء لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استعراض الاختصاصات المنوطة بها بالمادة 53 من ذات اللائحة.