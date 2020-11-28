رسالة قوية من واشنطن لطرفي الصراع في إثيوبيا

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء الأوضاع في إقليم تيجراي، وسط هجوم للجيش الإثيوبي على ميكيلي عاصمة الإقليم.





وقالت كيلي كرافت سفيرة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة إن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الأوضاع في منطقة تيجراي في إثيوبيا.





وأعلنت المسؤولة الأمريكية دعم بلادها لجهود الاتحاد الإفريقي لبدء الحوار واستعادة السلام.





وأوضحت أنه يجب على الأطراف حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات إلى اللاجئين وجميع من يستحقون المساعدة.





كانت وسائل إعلام محلية كشفت عن بدء هجوم الجيش الإثيوبي على ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي.



