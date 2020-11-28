مؤسسة فاروق حسني تكشف عن تفاصيل مسابقة الدورة الثانية لعام 2021

إجتمع اليوم السبت ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٠ أعضاء لجنة تحكيم مسابقة النحت للفرز والتصويت في مؤسسة فاروق حسني الثقافية ، علي الأعمال الفنية المقدمة للمسابقة.





ويتم الاختيار طبقًا لمعايير التقيم( الابتكار -المعاصرة - جودة الاداء )، مع مراعاة القيم الجمالية والتشكيلية للعمل الفني، وتقدم للمسابقة ١٠٦ متسابق من ١٧ محافظة علي مستوي الجمهورية.

وضمت لجنة التحكيم لمسابقة النحت كلًا من: الفنان ا لدكتور / عبد العزيز صعب - أستاذ بكلية الفنون التطبيقية قسم النحت، والفنان الدكتور / شمس القرنفلى - عميد كلية الفنون التطبيقية، الفنان الدكتور / عصام درويش - أستاذ دكتور بقسم النحت - كلية التربية الفنية جامعة حلوان، الفنان / إيهاب اللبان - نحات ومدير مجمع الفنون – وزارة الثقافة، الفنان / ناجى فريد – نحات.





تبلغ قيمة الجائزة ١٠٠ مائة الف جنيه مصري كالتالي: - ٥٠ خمسون الف جنيه الجائزة الأولي - ٣٠ ثلاثون الف جنيه الجائزة الثانية - ٢٠ عشرون الف جنيه الجائزة الثالثة





وسوف يعلن عن أسماء المتسابقين المؤهلين للمرحلة قبل النهائية في وقت لاحق.

ومن المقرر إقامة معرض جماعي للفنانين المتأهلين للمرحلة النهائية و حفل توزيع الجوائز وذلك برعاية وزارة الثقافة المصرية ووزارة التضامن الإجتماعي المصرية في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك في الخامس من يناير ٢٠٢١.





تتمني مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون التوفيق والنجاح لجميع الفنانين المتسابقين.





وكانت قد إنتهت لجان الفرز والاستقبال في مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون من حصر الأعمال التي تنطبق عليها شروط جائزتها السنوية في مجالات التصوير " الرسم " والنقد الفني والنحت وهي الأفرع الثلاثة التي أطلق فيها مارثون المسابقة السنوي، أما التنافس في فرعي العمارة والتصوير الضوئي فقد حدد المؤسسة ميعادهما في مارس المقبل ليتمك المتنافسون من عمل مشاريعهم الخاصة بهذين الفرعين، وقد وصل عدد المتنافسين الإجمالي في مجالات (التصوير والنقد والنحت) إلى ٧٩٣ فنانا جميعهم تحت ٣٥ سنة





وشهدت دورة هذا العام زيادة كبيرة في مسابقة التصوير عن العام الماضي بنسبة وقدرها أكثر من ٤٥٪؜ عن الدورة الأولي، حيث تقدم ٦٦٤ متسابق من ٢٠ محافظة علي مستوي الجمهورية، وتبلغ قيمة الجائزة المادية ١٠٠ مائه الف جنية موزعة كالتالي ، ٥٠ خمسون الف جنية الجائزة الأولي، ٣٠ ثلاثون الف جنية الجائزة الثانية، ٢٠ عشرون الف جنية الجائزة الثالثة وتضم لجنة التحكيم لمسابقة التصوير " الرسم " كلًا من:

-الدكتورة / عليه عبد الهادي - عميد كلية العمارة والفنون سابقًا – جامعة البتراء ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث سابقًا- جامعة حلوان

- الدكتور / حسين الشابورى - فنان تشكيلي وخبير التصميم والعرض المتحفي

- الدكتور / أشرف رضا - وكيل كلية الفنون الجميلة والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة

- الفنان / سمير فؤاد - فنان تشكيلي

- الفنان / إيهاب اللبان- فنان ونحات ومدير مجمع الفنون – وزارة الثقافة





أما في مسابقة " النقد الفني" التي أطلقت هذا العام فقد تقدم إليها ٢٣ متسابقًا من ٥ محافظات على مستوى الجمهورية وتبلغ قيمة الجائزة ٦٠ ستون الف جنية موزعة كالتالي ٣٠ ثلاثون الف جنية الجائزة الأولي، ٢٠ عشرون الف جنية الجائزة الثانية، ١٠ عشرة الآف جنية الجائزة الثالثة، وتضم لجنة تحكيم مسابقة النقد الفني " التشكيلي" كلًا من :-

- الوزير الدكتور / شاكر عبد الحميد - وزير الثقافة سابقًا وأستاذ علم نفس الإبداع – أكاديمية الفنون المصرية

- الدكتورة / أمل نصر - أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية

- الدكتور / ياسر منجى - الأستاذ المساعد – بكلية الفنون الجميلة

- الدكتور / هاني أبو الحسن - أستاذ دكتور - كلية الآداب جامعة الإسكندرية

- الناقدة / فاطمة على - كاتبة وناقدة فنية



