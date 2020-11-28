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مرأة

بفستان أبيض.. نجلاء بدر تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:40 م
صدى البلد
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رنا عصمت

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة جيدة لها وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات  " انستجرام ".


وظهرت نجلاء بدر بإطلالة أنيقة ترتدي فستان ابيض منقط قصير فوق الركبة ومكشوف الأكتاف والصدر.


ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة التى اعتمدت فيها على ترك شعرها مُنسدلًا على كتفيها. 


وتشارك نجلاء بدر  في بطولة مسلسل "لؤلؤ" الذي بدأ تصويره منتصف الشهر الماضي.


مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. 


وشاركت  في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.


المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.


وشاركت فى مسلسل "الفتوة" الذى تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى وتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.


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وتشارك نجلاء بدر  في بطولة مسلسل "لؤلؤ" الذي بدأ تصويره منتصف الشهر الماضي.

مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. 

وشاركت  في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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وشاركت فى مسلسل "الفتوة" الذى تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى وتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

وأحدث أعمال الفنان أحمد داود هو فيلم "ولاد رزق 2" وهو يعد نجاحا كبيرا، وقد شارك في بطولة الفيلم كل من أحمد عز وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وخالد الصاوي، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.
بفستان أبيض.. نجلاء بدر تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها
بفستان أبيض.. نجلاء بدر تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها
بفستان أبيض.. نجلاء بدر تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها
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