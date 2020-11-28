بعد تصدره التريند.. صور تكشف أناقة زوجة شيكابالا.. شاهد

تصدر نجم نادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا"؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد ان احرز هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 31 من عمر لقاء الفريق مع الاهلي بعد مراوغة علي معلول وجونيور اجاي وسددها رائعة لتسكن مقص الشناوي ؛ فى مباراة امس.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى مجموعه من الصور لـ نجم نادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" برفقة زوجته وابنه.





وتلفت زوجة شيكابالا الانظار بإطلالتها الانيقة، حيث جمعت بين البساطة والأناقة فى اغلب الحفلات والمناسبات.

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور لـ زوجة شيكابالا .







اقرأ إيضا ..









أما من الناحية الجمالية، تعتمد زوجة شيكابالا على خصلات شعرها الكيرلي المنسدله، ووتضع بعض لمسات الماكياج التى تتركز على الألوان الترابية الهادئة مما كشف عن جمالها.



