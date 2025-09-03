مستقبل وطن بالشروق يحتفل بالمولد النبوي ويكرم حفظة القرآن وأوائل الثانوية

شهدت مدينة الشروق احتفالًا أقامه حزب مستقبل وطن بمناسبة المولد النبوي الشريف، بحضور المهندس بسام محمد فضل رئيس جهاز مدينة الشروق، وعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور إبراهيم شفيق رئيس الحزب، والدكتور محمد سليمان عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، والدكتور أحمد عبدالرحمن أمين العمل الأهلي بالقاهرة، وسيد جلال رئيس مجلس الأمناء.

تضمن الحفل تقديم الابتهالات الدينية والخطب المؤثرة التي تناولت السيرة النبوية العطرة لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وسط أجواء من البهجة والروحانية. كما جرى تكريم أوائل الثانوية العامة بمدينة الشروق تقديرًا لتفوقهم الدراسي، إلى جانب تكريم حفظة القرآن الكريم بإهدائهم شهادات تقدير وهدايا تشجيعية.

وأكد رئيس الجهاز أن هذا الاحتفال يعكس أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، ويُبرز قيمة تكريم الطلاب المتفوقين وحفظة كتاب الله، باعتبار ذلك رسالة دعم وتشجيع لأبناء المجتمع.

كما أعرب عن شكره لحزب مستقبل وطن على تنظيم الاحتفال الذي جسّد روح المودة والتكافل بين أهالي الشروق، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تُرسّخ القيم النبيلة المستوحاة من السيرة النبوية.

وفي ختام الحفل، هنأ رئيس الجهاز الحضور وسكان المدينة بالمولد النبوي الشريف، متمنيًا النجاح والتوفيق للمكرمين، وموجّهًا الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الذي اختُتم وسط أجواء من الفرح والسعادة.