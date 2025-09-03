حملة مكبرة بمدينة الشروق لضبط الشارع وتحسين المظهر الحضاري

أطلق جهاز مدينة الشروق حملة موسعة استهدفت إعادة الانضباط للشارع وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس بسام محمد فضل، رئيس الجهاز.

الحملة جاءت بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وأسفرت عن تحرير محاضر ومصادرة إشغالات، وسط تأكيدات باستمرار الجهود لضبط المخالفات والحفاظ على حقوق المواطنين.

تم شن حملة مكبرة لضبط الشارع وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، في إطار حرص الجهاز على تطبيق القانون وتحقيق الانضباط في الشارع، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

قاد الحملة المهندس رمضان عبدالصمد، نائب رئيس الجهاز للتنمية ومدير إدارة التنمية، إلى جانب مدير إدارة الأحياء، ومدير إدارة الإشغالات، ومدير إدارة الأمن، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وشملت الحملة مول جالاكسي في الحي التاسع، سوق الجهاز في الحي السابع، وأسواق الحي الثامن.

وصرح رئيس الجهاز أن الحملة أسفرت عن عمل 30 محضر إشغال طريق، ومصادرة جميع الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وحذر رئيس الجهاز أصحاب المحلات والكافيهات والمولات من عدم الالتزام بالقانون، مشددًا على ضرورة عدم قفل الطرق أو إشغالها أمام المارة وعدم إزعاج المواطنين.

كما أكد أن أي مخالفة للتعليمات ستؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على الإدارات المختصة بضرورة الاستمرار في متابعة ضبط الشارع ومنع التعديات على الطرق، والعمل على حل شكاوى السكان فورًا.

وأضاف أن الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الشروق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين يمثل أولوية قصوى للجهاز، موضحًا أن هذه الحملة تُعد الأكبر والأوسع نطاقًا، وستستمر خلال الأيام القادمة لتشمل جميع أنحاء المدينة لتحقيق الانضباط وتقديم أفضل الخدمات.