البنك المركزي: 9.4 مليار جنيه قيمة الشيكات مستحقة الدفع علي البنوك يوليو الماضي

تحسن حجم ال شيكات مستحقة الدفع ضمن خصوم البنوك إلي 9.4 مليار جنيه في يوليو الماضي بعد أن كانت 9.54 مليار جنيه في يونيو السابق له بفارق140 مليون جنيه ومقارنة بـ 9.4 مليار جنيه في مايو من نفس السنة.





وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الأصول والخصوم علي الجهاز المصرفي بنهاية يوليو الماضي إلي 6.51 تريليون جنيه مقابل 6.41 تريليون جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 6.6 تريليون جنيه في مايو 2020.





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وذكر البنك المركزي المصري عبر تقريره، أن السندات والقروض طويلة الأجل بلغت قيمتها 209.5 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 248.043 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 215.1 مليار جنيه في مايو السابق.





بينما وصل حجم المخصصات وفقا للتقرير الصادر عن البنك المركزي المصري، إلي 150.9 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 150.1 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 143 مليار جنيه في مايو من نفس العام





واضح التقرير أن حجم رأس المال ضمن الخصوم وصل لـ 173.2 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 173.701 مليار جنيه في يونيو الماضي و مقارنة بـ 157.2 مليار جنيه في مايو 2020.





وبلغ حجم الاحتياطيات نحو 314.35 مليار جنيه في يوليو 2020 مقابل 319.82 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 315.112 مليار جنيه في مايو من نفس العام.





وسجلت التزامات البنوك في مصر ضمن خصوم الجهاز المصرفي نحو 210 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 248.05 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 251.5 مليار جنيه في مايو 2020.





بينما سجلت الالتزامات قبل البنوك في خارج مصر بحسب التقرير، نحو 125.6 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 125.343 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 125.72 مليار جنيه في مايو من نفس العام.





وأكد التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري أن جملة الودائع سجلت نحو 4.8 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 4.7 تريليون جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 4.6 تريليون جنيه في مايو من نفس العام.