ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ليبيا.. اجتماع طنجة يؤكد الالتزام بإجراء انتخابات في هذا الموعد

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:39 م
اتفاق ليبي في طنجة
اتفاق ليبي في طنجة حول موعد الانتخابات المقبلة
Advertisements
قسم الخارجي
أكد البيان الختامي للاجتماع التشاوي لمجلس النواب الليبي في مدينة طنجة المغربية، على الالتزام بإجراء انتخابات نيابية في مدة لا تتجاوز العام من تاريخ التئام المجلس.

وأعلن بيان أعضاء البرلمان الليبي أن المقر الرئيسي لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي، بينما تم الاتفاق على عقد جلسة التئام للمجلس في مدينة غدامس مباشرة بمجرد عودة الأعضاء إلى ليبيا.

وبحسب البيان، تستهدف جلسة غدامس  إقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب.

وأكد البيان على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، كما شددت الأطراف على نبذ خطاب الكراهية ودعوة كافة المنابر الإعلامية إلى إعلاء خطاب التسامح والتصالح.

وأعرب المشاركون في الاجتماع التشاوري بطنجة عن "الاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع مخرجات الحوار الليبي كافة،  وكذلك الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب الليبي".

واجتمع نواب ليبيون في طنجة المغربية في إطار التفاوض حول مستقبل الأزمة الليبية وإنهاء الانقسام مع استمرار وقف إطلاق النار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأسبوع الجاري.. لجنة 5 + 5 تعقد أول اجتماعاتها داخل ليبيا

اللجنة العسكرية في غدامس تنص على سحب تدريجي لـ المرتزقة من ليبيا

أردوغان يسعى لإحباط جهود السلام في ليبيا .. جو بايدن يفوز برئاسة الولايات المتحدة.. وإجراء انتخابات النواب في مصر وسط إجراءات احترازية .. أبرز اهتمامات الصحف الإماراتية

البعثة الأممية تعلن استئناف الحوار الليبي في مصر.. 6 ديسمبر

انطلاق جلسات التشاور البرلماني الليبي في المغرب

الإمارات الأولى عالميا في المدارس الآمنة رقميا.. البنتاجون يأمر بإرسال حاملة طائرات إلى مياه الخليج.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

ترشيحاتنا

مدحت العدل: الزمالك قدم مباراة كبيرة .. وشيكابالا موهبة قلما تتكرر

بفستان أبيض قصير.. شاهد ميار الغيطي تتألق في عقد قرانها

انفجار فى الرياض يقتل شخصا ويصيب 6 آخرين.. تعرف على التفاصيل

قتل أخيه وعمه وعمته وزوجها والمصابين بـ كورونا.. زعيم كوريا الشمالية ينفذ أغرب إعدامات بالعالم

تحرك عاجل من البرلمان العربي ضد التنظيمات الإرهابية ..فيديو

أخبار الرياضة.. رد فعل عائلة مرتضى منصور على خسارة الزمالك.. حقيقة تزوير مسحة رضوان جيد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة تشير إلى الإصابة بـ قرحة المعدة .. تعرف عليها

16 تصريحا ناريا في مؤتمر رئيس المسابقات باتحاد الكرة .. صور

للحماية من كورونا .. الأقنعة القماشية تقلل الإصابة بالفيروس بـ نسبة 70%