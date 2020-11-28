ليبيا.. اجتماع طنجة يؤكد الالتزام بإجراء انتخابات في هذا الموعد

أكد البيان الختامي للاجتماع التشاوي لمجلس النواب الليبي في مدينة طنجة المغربية، على الالتزام بإجراء انتخابات نيابية في مدة لا تتجاوز العام من تاريخ التئام المجلس.





وأعلن بيان أعضاء البرلمان الليبي أن المقر الرئيسي لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي، بينما تم الاتفاق على عقد جلسة التئام للمجلس في مدينة غدامس مباشرة بمجرد عودة الأعضاء إلى ليبيا.





وبحسب البيان، تستهدف جلسة غدامس إقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب.





وأكد البيان على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، كما شددت الأطراف على نبذ خطاب الكراهية ودعوة كافة المنابر الإعلامية إلى إعلاء خطاب التسامح والتصالح.





وأعرب المشاركون في الاجتماع التشاوري بطنجة عن "الاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع مخرجات الحوار الليبي كافة، وكذلك الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب الليبي".



