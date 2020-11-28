استعدادا لمواجهة الجيش في كأس مصر .. تدريبات خاصة لـ حازم أمام في الزمالك

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تجهيز حازم إمام الظهير الأيمن للفريق من أجل المشاركة في مباراة طلائع الجيش المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الدور نصف النهائي لكأس مصر.





وتواجد حازم على مقاعد بدلاء الفريق الأبيض في مباراة الأهلي الأخيرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي خسرها الزمالك بهدفين مقابل هدف.





وشارك أحمد عيد الظهير الأيمن الصاعد في التشكيل الأساسي للمباراة، بسبب عدم جاهزية حازم بعد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة.





و كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن استدعاء الجهاز الفني للثنائي أسامة فيصل مهاجم الفريق وحسام أشرف صانع الألعاب من صفوف منتخب الشباب.





يأتي استدعاء اللاعبين بهدف انتظامهما في تدريبات الفريق الأبيض استعدادًا لخوض لقاء طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر المقرر له يوم الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب.





ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي باتشيكو للاستعانة بخدمات اللاعبين في الفترة المقبلة.





واستقر الجهاز الفني على رحيل الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض بسبب كثرة عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق.