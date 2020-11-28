الخطيب يستقبل مؤمن زكريا للاحتفال بكأس إفريقيا

حرص اللاعب مؤمن زكريا على تلبية دعوة النادي الاهلي للاحتفال بدوري ابطال افريقيا اليوم في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة. واستقبل محمود الخطيب رئيس النادي، اللاعب ليشارك الجميع الاحتفال باللقب التاسع للنادي الاهلي. وكان مجلس الاهلي حريصا على دعوة مؤمن امس لمتابعة مباراة الفريق امام الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا وعقب الفوز كان اللاعب اول من رفع الكأس. ومن جانبه قال محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي للاعبين اثناء الاحتفال بالتتويج ببطولة دوري ابطال افريقيا ان قدر القلعة الحمراء ان تحتفل يوم واحد واغلاق الصفحة لنبدا الاستعداد للبطولات الاخرى. واضاف خلال الاحتفال ان الاهلي هو من يصنع اللاعبين والنجوم وليس العكس فالاهلي فضله على الجميع وعليكم جميعا ان تدركوا ان البطولة تضيف لاسمائكم مع القلعة الحمراء فانتم الافضل في افريقيا والتتويج بالبطولة الافريقية حصد لمشواركم. واشار الى انه فوجئ بالاجواء الاحتفالية في النادي بتنظيم من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي واعضاء مجلس الادارة لانه لايفضل الافراط في الاحتفالات وطالب الجميع بالاستمرار في الانتصارات والتتويج بالبطولات مؤكدا ان دوره كادارة ان يوفر احتياجات الفريق وعلى اللاعبين بذل قصارى جهدهم لتحقيق البطولات.
ووتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، أمس الجمعة، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.