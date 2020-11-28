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رياضة

نصف مليون جنيه لكل لاعب في الأهلي بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:15 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
استقر مجلس إدارة الأهلي علي زيادة مكافأة الفوز بلقب دوري ابطال أفريقيا إلى نصف مليون جنيه لكل لاعب تخطت نسبة مشاركته الــ80% ، ومنح محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام علي الكرة تعليماته بسرعة إعداد القوائم المالية للفريق وإرسالها للإدارة المالية في أسرع وقت حتي يتم صرفها سريعًا وخلال أسبوع من الأول.

وحصل محمود الخطيب رئيس النادي علي موافقة مجلس الإدارة بالتمرير علي زيادة المكافآت من 300 ألف جنيه إلي نصف مليون جنيه لكل لاعب طبقًا لنسب المشاركات في البطولة، واستقرت إدارة القلعة الحمراء علي حساب نسبة اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق وإرسالها لهم وهم رمضان صبحي وحسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي، ونفس الأمر للسويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق وجهازه فسوف يحصل علس نسبته طبقًا للائحة وسيتم إرسالها له.

كما قررت إدارة النادي صرف مكافأة شهر لكل موظفي وعاملي النادي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وسادت حالة من السعادة الشديدة داخل أوساط القلعة الحمراء بعد التتويج بلقب دوري أبطال افريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والتأهل لكأس العالم للاندية التي ستقام في فبراير المقبل.

وأكد بيتسو موسيماني المدير الفني أن سعادته لا توصف بتحقيق لقب دوري أبطال افريقيا للمرة الثانية، وأهدى موسيماني، لقب دوري أبطال إفريقيا لجماهير النادي، فيما وجه إشادة كبيرة بما قدمه اللاعبون خلال مباراة النهائي التي تغلب فيها الفريق على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وقال موسيماني: "أشكر محمود الخطيب والنادي الأهلي على منحي هذه الفرصة التي سمحت لي بالفوز بدوري الأبطال للمرة الثانية، كما أشكر الجماهير التي دعمتني بشدة وكانت شريكا في هذه النجاحات"، وأكد أن اللاعبين تحلوا بالشخصية القوية، خلال المباراة خاصة أنهم واجهوا خصما قويا، مشيرا إلى أنه قام بتوجيه اللاعبين بين الشوطين؛ للتأكيد على ضرورة تقديم أداء أفضل، وهو ما ساعد في تراجع الزمالك.

وأشاد موسيماني بالهدف الذي سجله محمد مجدي أفشة، والفرصة التي لاحت لحسين الشحات وارتدت من القائم.
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