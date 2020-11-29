صفقات بـ100 مليون دولار.. خطة ترامب البديلة حال خسارة المعركة القانونية ضد بايدن





يبدو أن ترامب سيتحول هو الآخر لصفقات الكتب والتلفزيون كخطة بديلة "حال لم يفز" بمعركته الانتخابية القانونية أمام بايدن، بقيمة صفقات تبلغ حوالي 100 مليون دولار على الطاولة.

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أخبر مصدر مقرب من الرئيس الصفحة السادسة وفقًا للدايلي ميل أن «دونالد ترامب » تعرض بالفعل لـ "قنبلة" صفقات كتب مربحة عن الفترة التي قضاها في البيت الأبيض بالإضافة إلى عروض من القنوات التلفزيونية اليمينية، في وقت سابق من هذا الشهر.





وقال المصدر إن "صفقات الكتب والتليفزيون هي الخطة البديلة حال لم يفز ترامب بمعركته الانتخابية القانونية ضد بايدن، مع صفقات تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار على الطاولة.





فيما لم يؤكد أي من الناشرين أنهم يجرون محادثات مع ترامب من أجل كتاب عن الفترة التي قضاها في منصبه، ويقال إن العديد منهم قلقون بشأن العمل معه بسبب سمعته المثيرة للانقسام والمعارك القانونية المقبلة.





لدى ترامب عدد من القضايا القانونية المعلقة بما في ذلك تحقيق ولاية نيويورك في موارده المالية، ودعوى تشهير من «إي جين كارول»، واحدة من أكثر من 20 امرأة زعمن الاعتداء الجنسي أو سوء السلوك من قبل ترامب.





ولجأت زوجته ميلانيا إلى التفكير في كتابة مذكرات عن الفترة التي قضتها في البيت الأبيض، بعد أن أصدرت صديقتها المقربة ومستشارتها السابقة كتابًا يحكي كل شيء عنها بصورة سلبية، فيما يحاول ترامب تشجيعها على ذلك.





ستكون المذكرات بمثابة ربح مربح للسيدة الأولى مع سكان البيت الأبيض السابقين الذين يؤمنون في كثير من الأحيان صفقات كبيرة لإعطاء القراء نظرة وراء الكواليس للحياة في مقر الحكومة.





في غضون ذلك، حطمت مذكرات الرئيس السابق «باراك أوباما» وزوجته «ميشيل أوباما» الأرقام القياسية بمجرد إصدارها هذا الشهر.





يشاع أن أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما قد توصلا إلى صفقة بقيمة 65 مليون دولار مع دار نشر Crown في عام 2017 لمنشوراتهما.





باع كتابه "A Promised Land" أكثر من 1.7 مليون نسخة في أسبوعه الأول و 887000 وحدة في الولايات المتحدة وكندا في يومه إصداره الأول فقط، محطم أرقام الناشر Penguin Random House.





حطمت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما أيضًا الأرقام القياسية بكتابها "Becoming" في عام 2018 عندما أصبح الكتاب الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة للعام بعد 15 يومًا فقط من طرحه على الرفوف.