بوجلبان يوجه رسالة للاعبي الصفاقسي بعد خماسية ميلانديج

عبر أنيس بوجلبان مدرب الصفاقسي التونسي، عن سعادته بنجاح الفريق في تحقيق بداية موفقة، أمس السبت، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.





وحقق الصفاقسي بداية موفقة في دوري الأبطال، بفوزه بخماسية نظيفة على حساب مضيفه ميلانديج من زنجبار، في إطار ذهاب الدور التمهيدي.





وقال بوجلبان: "تسجيل 5 أهداف كاملة خارج القواعد يؤكد أننا في صحة جيدة، وتم إعداد الفريق كما يجب لرحلة زنحبار على جميع المستويات".





وواصل: "صحيح أن المنافس أقل مستوى من فريقنا، لكن ما يحسب للاعبينا هو أنهم لم يفرطوا في فرصة الفوز العريض".





وتابع أنيس بوجلبان: "سيطرنا سيطرة مطلقة على اللقاء، ووضعنا المنافس تحت ضغط كبير، وهو ما سهل مهمتنا".





وأردف: "كما أننا لم نترك الفرصة للمنافس حتى لتذليل الفارق، وحرمناهم من المساحات وأغلقنا أمامه كل المنافذ".





وزاد أنيس بوجلبان: "حتى حين تقدمنا بثلاثية استمرينا في الهجوم وواصلنا ضغطنا، ما مكننا من إضافة هدفين".





وأتم مدرب الصفاقسي: "لذلك أشكر كل اللاعبين على المباراة الكبيرة، التي قدموها وعلى الروح الانتصارية التي لعبوا بها".



