تنظيف تابلوه السيارة بطريقة سهلة

وحذر الخبراء في مجال السيارات من إهمال تنظيف المقصورة وضرورة إزالة الاتساخات سريعا.





وعند تنظيف بقع الحليب أو الدم أو القيء، نصح الخبراء باستخدام المنظفات البيولوجية، والتي تحتوي على كائنات دقيقة، فمن الممكن أن تقوم برش المنظفات على الفور، وبعد يوم أو يومين تكون المنطقة نظيفة وخالية من الرائحة، وتموت الكائنات الحية الدقيقة.



