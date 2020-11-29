تنظيف تابلوه السيارة بطريقة سهلة

يعتبر تنظيف مقصورة السيارة أو التابلوه بصورة منتظمة من أبرز العوامل التي تحافظ عليها وتجعلها تبدو بمظهر براق وجميل.
ولكن بعض قائدي السيارات يهملون العناية بسياراتهم، وهو ما يؤدي إلى زياة الاتساخات ويصعب التخلص منها وتنظيفها.
وشددوا أيضا على تنظيف المقصورة بالاعتماد على المواد المتخصصة للعناية بالسيارات والابتعاد عن المنظفات الشديدة والكيماويات وسوائل التنظيف المنزلية، التي قد تضر بتجهيزات السيارة الداخلية.
ومن أسهل طرق إزالة الاتساخات مثل الشيكولاتة أو ما من شابه ذلك هي استخداك سبراي تجميد من الصيدلية، ويتم الرش على موضع الاتساخ حتى تزول، وإذا كانت المقصورة متسخة إلى درجة كبيرة يمكنك استخدام فرشاة.
1- من المهم جدًا أن تشتري منظفات خاصة بالأجزاء الداخلية للسيارة ولا تستخدم أي منظفات يوجد بها مواد كيميائية.
2- ضع سائل التنظيف الخاص بالسيدات على التابلوه ويفضل أن تضع القليل من السائل وتمسح المنطقة المصنوعة من البلاستيك فورا.
3- استخدم فرشاة لينة بعد وضع المزيد من سائل التنظيف لإزالة الأوساخ الداخلية واحرص على تكوين بعض الرغوة التي تساعد في عملية إزالة الأوساخ، واحرص على أن تكون العملية بلطف.
4- أصبح بإمكانك الآن وبعد عملية التنظيف والتجفيف أن تلمع سيارتك من خلال استخدام ملمع خاص للسيارات لإعطائه لمعانا وبريقا رائعا.
ولكن بعض قائدي السيارات يهملون العناية بسياراتهم، وهو ما يؤدي إلى زياة الاتساخات ويصعب التخلص منها وتنظيفها.
وحذر الخبراء في مجال السيارات من إهمال تنظيف المقصورة وضرورة إزالة الاتساخات سريعا.
وشددوا أيضا على تنظيف المقصورة بالاعتماد على المواد المتخصصة للعناية بالسيارات والابتعاد عن المنظفات الشديدة والكيماويات وسوائل التنظيف المنزلية، التي قد تضر بتجهيزات السيارة الداخلية.
ومن أسهل طرق إزالة الاتساخات مثل الشيكولاتة أو ما من شابه ذلك هي استخداك سبراي تجميد من الصيدلية، ويتم الرش على موضع الاتساخ حتى تزول، وإذا كانت المقصورة متسخة إلى درجة كبيرة يمكنك استخدام فرشاة.
وعند تنظيف بقع الحليب أو الدم أو القيء، نصح الخبراء باستخدام المنظفات البيولوجية، والتي تحتوي على كائنات دقيقة، فمن الممكن أن تقوم برش المنظفات على الفور، وبعد يوم أو يومين تكون المنطقة نظيفة وخالية من الرائحة، وتموت الكائنات الحية الدقيقة.
1- من المهم جدًا أن تشتري منظفات خاصة بالأجزاء الداخلية للسيارة ولا تستخدم أي منظفات يوجد بها مواد كيميائية.
2- ضع سائل التنظيف الخاص بالسيدات على التابلوه ويفضل أن تضع القليل من السائل وتمسح المنطقة المصنوعة من البلاستيك فورا.
3- استخدم فرشاة لينة بعد وضع المزيد من سائل التنظيف لإزالة الأوساخ الداخلية واحرص على تكوين بعض الرغوة التي تساعد في عملية إزالة الأوساخ، واحرص على أن تكون العملية بلطف.
4- أصبح بإمكانك الآن وبعد عملية التنظيف والتجفيف أن تلمع سيارتك من خلال استخدام ملمع خاص للسيارات لإعطائه لمعانا وبريقا رائعا.