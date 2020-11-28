ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مؤشرات تدل على تلف الإطارات في السيارة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
الإطارات من أهم الاجزاء في السيارة ، حيث انها المسؤولة عن حركة السيارة ، وتمثل جزء كبير من سلامة وامان السائق والسيارة ، وبسبب أهميتها الكبيرة و، ويجب فحصها بصورة منتظمة للتأكد من سلامتها .

ومع المرور الوقت تتعرض الإطارات للتلف مما يستدعي تغييرها للحافظ على أداء السيارة وثباتها على الطريق ، وفي هذا التقرير نستعرض برز المؤشرات التي تدل على تعرض الإطارات للتلف وحاجتها للتغيير  وفقا كما جاء على موقع موتور 1.

-يعد تآكل الإطار من أبرز المؤشرات التي تدل على الحالة السيئة للإطار وتلفه ، فعندنا تمسح النقوش البارزة للإطار ويصعب معها مهمة في الفرامل وإيقافها .

-    بسبب نتيجة التغيرات المناخية وتعرض الإطارات لاشعة الشمس القاسية قد تتشقق الإطارات ، وأيضا في حالة انخفاض ضغط الهواء بالإطارات لفترات طويلة والسير عليها يؤدي إلى التشقق .


-    نتيجة للتغيرات  المناخية وتعرض الإطار لأشعة الشمس القاسية قد تتشقق الإطارات ، وأيضا في حالة انخفاض  ضغط الهواء بالإطارات لفترات طويلة والسير عليها يؤدي إلى تشقق الإطار

-تعتبر بيضة الإطار هي عبارة عن نتوء مثل البيطة ويظهر في الإطار ، ينتج غالبا من اصطدام إطار السيار بعنف جسم صلب كالأرصفة ، او السير كثير في الطرق الصحراوية ، وفي حال ظهوره جيب تغيرر الإطار

-    تسرب الهواء المستمر يلاحظ قائدي السيارات أحيانا تكرار تعرض أحد الإطارات لتسرب الهواء ، ويقوم السائق بإعادة ضبط هواء الإطار في  كل مرة دون فحصه .

-    اثناء القيادة على الطرق السريعة إذا سمعت صوت عالي صادر من الإطارات ، وهذا يدل على زيادة احتكاك الإطار بالأسفات ، ويعتبر مؤشر على تلف الإطار

 يعد ضبط زوايا واتزان اطارات السيارات تؤثر بشكل مباشر على قدرة قائد السيارة في التحكم بها ومعدل استهلاك الوقوج والتحكم بها والضغط على المحرك

والكثير من قائدي السيارات يتجاهلون هذه الخطوة  الهامة ، وفي هذا التقرير نسترعض أبرز أنواع  ضبط زوايا واتزان السيارة ، التي تتم في مراكز الصيانة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أفضل طريقة لضبط زوايا واتزان السيارة

كيفية اكتشاف مشاكل إطارات السيارة و مدى خطورتها

قطعة مهمة فى سيارتك تنقذك من مأزق كبير على الطريق

أفضل الطرق لضبط زوايا الإطارات في التوكيل

7 نصائح مهمة للحفاظ على سيارتك في فصل الشتاء

عادات خطأ تستهلك الكثير من البنزين

ترشيحاتنا

شاهد| برودة شديدة وشبورة صباحًا.. تحذير عاجل من الأرصاد خلال طقس الأيام المقبلة

لن ينتهي بالتعافي.. علامة يتركها كورونا في الجسم حتى الموت

بنسبة 50%.. مصطفى بكري: خفض عدد الموظفين استعدادا للموجة الثانية من كورونا

الأهلي المصري رابع المتأهلين لمونديال الأندية في قطر

بطولة دوري أبطال محمد مجدي أفشة باقتدار.. 3 مشاهد تلخص الحكاية

راندا حافظ تسخر من منافسي الأهلي بعد فوزه بالبطولة الافريقية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلف ظهرها.. لحظة تحبس الأنفاس لـ غزال شرس يفاجئ امرأة| صور

بعد ساعات من وفاته.. شاهد لحظة استيقاظ ميت يصرخ داخل المشرحة| صور

نهال منصور: الحضارة المصرية علمت العالم الأزياء والجمال