مؤشرات تدل على تلف الإطارات في السيارة

الإطارات من أهم الاجزاء في السيارة ، حيث انها المسؤولة عن حركة السيارة ، وتمثل جزء كبير من سلامة وامان السائق والسيارة ، وبسبب أهميتها الكبيرة و، ويجب فحصها بصورة منتظمة للتأكد من سلامتها .



ومع المرور الوقت تتعرض الإطارات للتلف مما يستدعي تغييرها للحافظ على أداء السيارة وثباتها على الطريق ، وفي هذا التقرير نستعرض برز المؤشرات التي تدل على تعرض الإطارات للتلف وحاجتها للتغيير وفقا كما جاء على موقع موتور 1.



-يعد تآكل الإطار من أبرز المؤشرات التي تدل على الحالة السيئة للإطار وتلفه ، فعندنا تمسح النقوش البارزة للإطار ويصعب معها مهمة في الفرامل وإيقافها .



- بسبب نتيجة التغيرات المناخية وتعرض الإطارات لاشعة الشمس القاسية قد تتشقق الإطارات ، وأيضا في حالة انخفاض ضغط الهواء بالإطارات لفترات طويلة والسير عليها يؤدي إلى التشقق .





- نتيجة للتغيرات المناخية وتعرض الإطار لأشعة الشمس القاسية قد تتشقق الإطارات ، وأيضا في حالة انخفاض ضغط الهواء بالإطارات لفترات طويلة والسير عليها يؤدي إلى تشقق الإطار



-تعتبر بيضة الإطار هي عبارة عن نتوء مثل البيطة ويظهر في الإطار ، ينتج غالبا من اصطدام إطار السيار بعنف جسم صلب كالأرصفة ، او السير كثير في الطرق الصحراوية ، وفي حال ظهوره جيب تغيرر الإطار



- تسرب الهواء المستمر يلاحظ قائدي السيارات أحيانا تكرار تعرض أحد الإطارات لتسرب الهواء ، ويقوم السائق بإعادة ضبط هواء الإطار في كل مرة دون فحصه .



- اثناء القيادة على الطرق السريعة إذا سمعت صوت عالي صادر من الإطارات ، وهذا يدل على زيادة احتكاك الإطار بالأسفات ، ويعتبر مؤشر على تلف الإطار



يعد ضبط زوايا واتزان اطارات السيارات تؤثر بشكل مباشر على قدرة قائد السيارة في التحكم بها ومعدل استهلاك الوقوج والتحكم بها والضغط على المحرك



والكثير من قائدي السيارات يتجاهلون هذه الخطوة الهامة ، وفي هذا التقرير نسترعض أبرز أنواع ضبط زوايا واتزان السيارة ، التي تتم في مراكز الصيانة

