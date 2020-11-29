ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خلال تنصيب بايدن.. ترامب يقرر البدء في حملته الانتخابية للرئاسة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:33 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أفادت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يفكر في بدء حملته الانتخابية لعام 2024، خلال حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضافت أن ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات لوسائل الإعلام قالوا إن الرئيس كان يناقش تفاصيل إطلاق الحملة مع مستشارين مقربين ومقربين.

وقال مصدران إن ترامب طرح فكرة حدث مرتبط بعام 2024 خلال أسبوع تنصيب بايدن، ربما في يوم التنصيب، إذا فشلت جهوده القانونية لإلغاء انتخابات 2020.

بينما طلبت صحيفة "ذا هيل" من البيت الأبيض وحملة إعادة انتخاب ترامب التعليق على الأخبار.

بينما ذكرت وكالة بلومبرج يوم الخميس الماضي أن ترامب قال إنه يعتزم الترشح في عام 2024 إذا لم يتمكن محاموه من إلغاء نتائج انتخابات 2020، حسبما ذكرت صحيفة ديلي بيست. ويحظى عرض محتمل لعام 2024 ببعض الدعم من ناخبي الحزب الجمهوري.

ووجد استطلاع للرأي أجرته "Seven Letter Insight" أن 66 بالمائة من الناخبين الجمهوريين سوف يدعمون الرئيس في عام 2024، ووجد استطلاع منفصل لـ"Morning Consult-Politico" أن 54 بالمائة سيصوتون للرئيس في الانتخابات التمهيدية لعام 2024.

ورفض ترامب هذا العام مرارًا التنازل عن الانتخابات، وواصل هو وحلفاؤه توجيه اتهامات لا أساس لها بتزوير الناخبين لتفسير خسارته في انتخابات عام 2020. خلال مكالمة صحفية يوم الخميس مع الصحفيين، واصل الرئيس الادعاء بحدوث تزوير واسع النطاق للناخبين على الرغم من عدم وجود دليل يشير إلى صحة ذلك.

وقال ترامب: "لا أعرف ما الذي سيحدث.. أعلم شيئًا واحدًا: لم يحصل جو بايدن على 80 مليون صوت ". كما ادعى أنه حصل على أكثر من 74 مليون صوت، وأصر على أن الأصوات لصالحه قد أطيح بها.

تم رفض معظم الطعون القانونية التي قدمها ترامب في ولايات ساحات القتال الرئيسية لإلغاء نتائج الانتخابات في الآونة الأخيرة ، أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية الثالثة حكمًا يوم الجمعة برفض قضية الحملة لمنع ولاية بنسلفانيا من التصديق على نتائج الانتخابات التي تظهر فوز بايدن بالولاية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل ساعات من الاقتراع المصيري .. استطلاع ضخم يكشف هوية رئيس أمريكا القادم

ضربة لـ استطلاعات الرأي.. الناخبون الخجولون سر تقدم ترامب في الولايات الحاسمة

تفوق على أوباما.. بايدن يكتسح بأعلى نسب تصويت في تاريخ أمريكا

إنكار وفوضى ومغادرة البيت الأبيض.. كواليس تلقي ترامب خبر خسارة الرئاسة لصالح بايدن

ترامب يعلن عن تحريك قضية كبيرة ضد «الانتخابات الأمريكية المزورة»

بالبيت الأبيض.. ميلانيا ترامب تتسلم شجرة عيد الميلاد للمرة الأخيرة.. فيديو

ترشيحاتنا

كشفه 5 جنيهات .. ماذا قال أهالي الفيوم عن طبيب الغلابة بعد وفاته؟

زيدان بعد الهزيمة من الافيش: أنا قلق ومنزعج ولا أملك تفسيرا لما حدث

قائد إيفرتون: سقطنا في فخ ليدز.. ونحتاج إلى اللعب بشكل أفضل

أبرزهم أنور السادات وعمر الشريف.. حلاق الرؤساء والمشاهير يكشف كواليس لأول مرة عن الفنانين.. شاهد

حالة نادرة .. سر احتفاظ الأطباء بقلب مارادونا بعد تشريح جثته

زوجة وليد سليمان تعلن إصابتها بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرح شاومي سلسلة Redmi Note 9 الجديدة..ماذا ستختار ؟

بالسعر و المواصفات.. مقارنة بين رينو "ستيب واي" و "سانديرو" 2021 .. صور

عنصرية جديدة.. باريس تتحول إلى كتلة نيران بعد خروج مئات الآلاف للتظاهر| صور