أحلام ترامب تتلقى ضربة قاضية في ولاية بنسلفانيا

وجهت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا صفعة جديدة لحملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي يشكك في نزاهة التصويت في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن.





ورفضت المحكمة العليا في الولايات دعوى ترامب، إلغاء نتائج الانتخابات في بنسلفانيا لمزاعم تأثرها بخروقات في العملية الانتخابية.





وكانت محكمة استئناف اتحادية رفضت يوم الجمعة طلبا قدمته حملة ترامب لحجب إعلان الرئيس المنتخب جو بايدن فائزا بالتصويت في ولاية بنسلفانيا الحاسمة.





والحكم انتكاسة كبيرة أخرى لجهود ترامب الرامية لقلب نتيجة الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.





وأكد ترامب أن لديه "دليلا قاطعا" على تزوير انتخابات الرئاسة الأمريكية في ولاية بنسلفانيا، لكن هناك من يريدون الإطلاع عليه.





وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنه تم تقديم مزاعم محددة ودليل قاطع حول تزوير الانتخابات في بنسلفانيا، لكن بعض الأشخاص لا يريدون رؤيته، مضيفا أنهم لا يريدون القيام بأي شيء لإنقاذ البلاد.





وأشار إلى أن عملية إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن لا تتعلق بالعثور أخطاء في الفرز فقط، ولكن تتعلق بوجود أشخاص صوتوا بشكل غير قانوني، مؤكدا وجود عديد من الأصوات غير القانونية.





كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيسلم السلطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إذا صوت المجمع الانتخابي لصالح السياسي الديمقراطي.





إلى ذلك، أفادت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يفكر في بدء حملته الانتخابية لعام 2024، خلال حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.





وأضافت أن ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات لوسائل الإعلام قالوا إن الرئيس كان يناقش تفاصيل إطلاق الحملة مع مستشارين مقربين ومقربين.





وقال مصدران إن ترامب طرح فكرة حدث مرتبط بعام 2024 خلال أسبوع تنصيب بايدن، ربما في يوم التنصيب، إذا فشلت جهوده القانونية لإلغاء انتخابات 2020.



