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رياضة

الأوليمبية تطالب بإدراج مجلس التسوية في عمومية الجبلاية غير العادية "صور"

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:51 ص
عمومية الجبلاية
عمومية الجبلاية
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يسري غازي
تمسّكت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب بإدراج ضرورة وجود مجلس التسوية في كل بند بتعديلات لائحة النظام الأساسي باتحاد الكرة.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية إن المهندس هشام حطب، تواجد أمس السبت بمقر الاتحاد في الجزيرة وطالب بضرورة أن تتضمن تعديلات لائحة النظام الأساسي في كل بند وجود مجلس التسوية وذلك لمناقشتها خلال فعاليات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة حاليا فى فندق الماسة بمدينة نصر.

وأكد  الدكتور جمال محمد على عضو اللجنة الخماسية المعينة لإدارة شئون اتحاد الكرة أن اللجنة مستمرة في عملها حتى ١٠ ديسمبر المقبل.

وقال الدكتور جمال محمد علي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": الموعد الرسمي لانتهاء عمل اللجنة الخماسية المؤقتة يوم ٣٠ نوفمبر الجاري وفقا لخطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الأخير.

ولفت إلى أنه سوف يتم ترجمة تعديلات لائحة النظام الأساسي بعد مناقشتها تعديلات اللائحة وإرسالها خلال ١٠ أيام إلى الفيفا وانتظار وصول خطاب جديد من الفيفا يحسم رحيل اللجنة الخماسية المؤقتة من عدمه.

وسبق أن كشف الدكتور جمال محمد على عن قيام اللجنة الخماسية بوضع ٤ خيارات أمام أعضاء الجمعية العمومية،  بهدف اعتماد اللائحة  الجديدة، وارسالها للفيفا في أقرب وقت ممكن.

وأضاف جمال محمد على فى تصريحات خاصة لصدى البلد:  انه تم وضع خيارات أمام أعضاء الجمعية العمومية، بالموافقة على كل مادة موجودة في اللائحة، أو تعديلها أو إعادة صياغتها أو رفضها من الأساس.

وأشار عضو الجبلاية أن اللجنة الخماسية لا ناقة لها ولا جمل، المهم هو تمرير اللائحة وفقا لما يراه أعضاء الجمعية العمومية.

وتعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اجتماعها الأول منذ أكثر من عامين، حيث كان آخر اجتماع لها يوم ٣١ أكتوبر عام ٢٠١٨، وذلك للتصويت على اللائحة الجديدة التي تم الانتهاء منها بالتنسيق بين اللجنة الخماسية المعينة لإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويسعى أعضاء اللجنة الخماسية لاحتواء غضب بعض أعضاء الجمعية العمومية من خلال الاستجابة لمطالبهم بتعديل بعض البنود الموجودة فى اللائحة، وعلى رأسها البند الخاص بوضع حد أقصى لعدد أعضاء الجمعية العمومية والمحدد بـ104 أعضاء، وكذلك البند الذي يمنح مجلس إدارة اتحاد الكرة سلطة فصل أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية مباشرة، لحين العودة للجمعية العمومية .

كان مسئولو اتحاد الكرة قد بدأوا إجراءات الإعاشة لأعضاء الجمعية العمومية للجبلاية، المقرر عقدها فى الحادية عشر من صباح اليوم الأحد بأحد فنادق مدينة نصر للتصويت على اللائحة الجديدة الخاصة بالجبلاية.

وتواجد شعبان بسطاوي، مدير العلاقات العامة، ومساعده شريف عبدالعزيز، لاستقبال مندوبي الأندية وتسكينهم في الفندق، نظرا لبعد المسافة ما بين مقر اجتماع الجمعية العمومية واقاليم مصر سواء مدن القناة او بحرى وحتى محافظات الصعيد.
الأوليمبية تطالب بإدراج مجلس التسوية في عمومية الجبلاية غير العادية "صور"
الأوليمبية تطالب بإدراج مجلس التسوية في عمومية الجبلاية غير العادية "صور"
الأوليمبية تطالب بإدراج مجلس التسوية في عمومية الجبلاية غير العادية "صور"
الأوليمبية تطالب بإدراج مجلس التسوية في عمومية الجبلاية غير العادية "صور"
الأوليمبية تطالب بإدراج مجلس التسوية في عمومية الجبلاية غير العادية "صور"
الأوليمبية تطالب بإدراج مجلس التسوية في عمومية الجبلاية غير العادية "صور"
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