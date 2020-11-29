حملة توعية لصحة دمياط من أسماك الأرنب بالأسواق

نظمت ادارة التثقيف الصحى التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط ، حملة لتوعية المواطنين في الأسواق العامة بخطورة سمكة القراض السامة ، وذلك ضمن جهود الوزارة لحماية المواطنين من جشع بعض التجار من معدومي الضمير.
من جانبه أوضح الدكتور احمد عريف مدير عام الثقافة والاعلام الصحي بالمديرية أن حوالي خمسين مثقفا صحيا وفني إرشاد شاركوا في الندوات وجولات التوعية بخطورة سمكة القراض (الأرنب) السامه.
وأضاف بان الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة والسكان بقياده الدكتوره ايمان عبد الجواد رئيس الاداره المركزيه ، قد أرسلت منشورا لمديريه الصحه بدمياط ومديريات الصحه المختلفه من خلال اداره الثقافه والاعلام الصحي ، للمطالبة بتكثيف ندوات التوعية بخطر سمك القراض أو الأرنب.
وأشار الى ان ، تلك الحملة تاتى في اطار توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزاره الصحه بدمياط بعقد ندوات توعيه للمواطنين بشكل عام والباعة الجائلين ومحلات بيع وتخزين الأسماك ومتداولي الأسماك بشكل عام.
يذكر أن، سمك القراض أو الأرنب، هي سمكة معروفة بكونها تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدا بسم تيدرودوتاكسين، وتسمى في مصر أيضا سمك النفيخة أو سمكة القراض أو الأرنب، ويرجع سبب تسميتها بسمكة «الأرنب» إلى أنها تشبه الأرنب في شكل مقدمة أسنانه، وكذلك طريقة سلخها قبل الأكل، كما يطلق عليها هي من الأسماك السامة ومع كونها خطيرة فهى غير عدائية تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر استعدادًا للهجوم والصياد المحترف يعرف شكلها وتكوينها وعادة ما يقوم بعضهم بالتخلص منها.
والمعروف عنها انها سمكة معروفة بكونها تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدا بسم تيدرودوتاكسين ، و هو أيضا يدعى سمك النفيخة في مصر، سمكة القراض أو الارنب كما يطلق عليها هي من الأسماك السامة ومع كونها خطيرة فهى غير عدائية تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر استعدادًا للهجوم والصياد المحترف يعرف شكلها وتكوينها وعادة مايقوم بعضهم بالتخلص منها. يجب الحذر من خلط إسمها مع سمكة الأرنب و هي نوع من أنواع أسماك الزينة في مصر تعد من الأسماك المحرم صيدها أو بيعها أو تداولها في الأسواق نظرا لسميتها وخطورتها على صحة المواطنين والصحة العامة. وهي تعيش في قاع البحر وتتغذى على فضلات الأسماك.
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