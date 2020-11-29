ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حملة توعية لصحة دمياط من أسماك الأرنب بالأسواق

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:07 م
أسواق دمياط
أسواق دمياط
Advertisements
زينب الزغبي
نظمت ادارة التثقيف الصحى التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط ، حملة لتوعية المواطنين في الأسواق العامة بخطورة سمكة القراض السامة ، وذلك ضمن جهود الوزارة لحماية المواطنين من جشع بعض التجار من معدومي الضمير.

من جانبه أوضح الدكتور احمد عريف مدير عام الثقافة والاعلام الصحي بالمديرية أن حوالي خمسين مثقفا صحيا وفني إرشاد شاركوا في الندوات وجولات التوعية بخطورة سمكة القراض (الأرنب) السامه.

وأضاف بان الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة والسكان بقياده الدكتوره ايمان عبد الجواد رئيس الاداره المركزيه ، قد أرسلت منشورا لمديريه الصحه بدمياط ومديريات الصحه المختلفه من خلال اداره الثقافه والاعلام الصحي ، للمطالبة بتكثيف ندوات التوعية بخطر سمك القراض أو الأرنب.

وأشار الى ان ، تلك الحملة تاتى في اطار توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزاره الصحه بدمياط بعقد ندوات توعيه للمواطنين بشكل عام والباعة الجائلين ومحلات بيع وتخزين الأسماك ومتداولي الأسماك بشكل عام.

يذكر أن، سمك القراض أو الأرنب، هي سمكة معروفة بكونها تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدا بسم تيدرودوتاكسين، وتسمى في مصر أيضا سمك النفيخة أو سمكة القراض أو الأرنب، ويرجع سبب تسميتها بسمكة «الأرنب» إلى أنها تشبه الأرنب في شكل مقدمة أسنانه، وكذلك طريقة سلخها قبل الأكل، كما يطلق عليها هي من الأسماك السامة ومع كونها خطيرة فهى غير عدائية تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر استعدادًا للهجوم والصياد المحترف يعرف شكلها وتكوينها وعادة ما يقوم بعضهم بالتخلص منها.

والمعروف عنها انها سمكة معروفة بكونها تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدا بسم تيدرودوتاكسين ، و هو أيضا يدعى سمك النفيخة في مصر، سمكة القراض أو الارنب كما يطلق عليها هي من الأسماك السامة ومع كونها خطيرة فهى غير عدائية تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر استعدادًا للهجوم والصياد المحترف يعرف شكلها وتكوينها وعادة مايقوم بعضهم بالتخلص منها. يجب الحذر من خلط إسمها مع سمكة الأرنب و هي نوع من أنواع أسماك الزينة في مصر تعد من الأسماك المحرم صيدها أو بيعها أو تداولها في الأسواق نظرا لسميتها وخطورتها على صحة المواطنين والصحة العامة. وهي تعيش في قاع البحر وتتغذى على فضلات الأسماك.

اقرأ أيضاً:



حملة توعية لصحة دمياط من أسماك الأرنب بالأسواق
حملة توعية لصحة دمياط من أسماك الأرنب بالأسواق
حملة توعية لصحة دمياط من أسماك الأرنب بالأسواق
حملة توعية لصحة دمياط من أسماك الأرنب بالأسواق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فيها سم قاتل.. البومة أخطر أنواع الأسماك في مياه البحر الأحمر

عرض حياته للخطر من أجل فيديو.. مغامر يحمل سمكة سامة مميتة بيديه.. شاهد

حجمها في كف اليد ويمكنها قتل 30 شخصا.. حكاية القراض سمكة الرعب في البحر الأحمر

محظور تداولها.. ضبط ١٢٧ كيلو من أسماك الأرنب السامة بالإسكندرية

من يأكلها يصاب بهلوسة وتسمم.. تعرف على سمكة الأرنب السامة وجبة شهية في شرق آسيا

فيديوجراف.. مواصفات أسماك الأرانب السامة في الإسكندرية

ترشيحاتنا

هل الصدقة تغفر ذنوب الميت؟ الإفتاء توضح

أسعار الدولار في البنوك اليوم 29-11-2020

ما هي أسباب حدوث تشوهات العمود الفقرى.. أستاذ عظام يرد

بسبب توقيع والده ووجود كشط.. أحمد مرتضى منصور يغادر الجمعية العمومية لـ اتحاد الكرة

حقيقة أم أكذوبة.. صلح عمرو دياب ودينا الشربيني

تغريم مسنة نصف معاشها لمدة شهرين بسبب منديل.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. دوكاتي V4 أقوى دراجة نارية في التاريخ.. فيديو وصور

شاهد.. تفاصيل المعرض الأول للسيارات الكهربائية والهجينة بالرياض

القائمة الرسمية لأسعار السيارة دي اس DS لشهر نوفمبر في مصر