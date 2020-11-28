مخالفات بالجملة.. ضبط أدوية ومستحضرات غير مرخصة بدمياط.. فيديو

شكلت مديرية الشئون الصحية بدمياط ، عدة لجان اشترك فيها جميع مفتشى الصيدله بالاداره العامه للصيدلة برئاسة الدكتورة مروة صالح ،وبالتنسيق مع لجان من مفتشى مديرية التموين والتجارة الداخلية و لجان من العلاج الحر و الجودة و مكافحة العدوى وذلك للتفتيش على العيادات و المراكز الطبية و مخازن الادوية والأماكن غير المرخصة .
اسفر التفتيش عن تحريز أدوية ومستحضرات صيدلية فى أماكن غير مرخصة باجمالي عدد 2129 عبوة مستحضرات صيدلية واجمالى عدد 13496 عبوة دواء وتم عمل المحاضر اللازمة بذلك .
كما تم تحرير محضر عدم تواجد المدير المسئول فى مخزن أدوية وعن تحريز أدوية بكميات كبيرة فى 3 مراكز نساء وتوليد و عدد 3 معامل تحاليل .
كما تم المرور على صيدليات عامة برفقة مباحث المخدرات وتم تحريز أدوية تحتوى على أملاح الترامادول مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية تحتوى على مادة البريجابالين بدون فواتير وأدوية تحتوى على مادة الميزوبروستول وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وتم عمل المحاضر اللازمة لكل هذه المخالفات و كذلك تم تنفيذ قرارين بالغلق الإداري لصيدليات بدون صيدلي مدير.
جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتعليمات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزاره الصحه بدمياط بضبط سوق الدواء ملاحقة المخالفين .
وعلى صعيد اخر ، قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحه بدمياط،بتفقد كل من مستشفى كفر سعد المركزى ومستشفى صدر بدمياط وذلك للتأكيد على استعداد المستشفيات لاستقبال الزيادة المتوقعة في حالات الكورونا ومدى جاهزيتها لذلك وتوافر الاكسجين بها _ كما اكد على تطبيق البروتوكول المحدث من وزارة الصحه للعلاج .
كما قام وكيل وزارة الصحة بدمياط بمتابعة تطوير شبكة الغازات بتلك المستشفيات لزيادة عدد. الاسره المعده لاستقبال المرضى . وقد رافقه فى هذه الجوله الدكتور اشرف العذب مدير ادارة المستشفيات بالديوان.
كما تم عقد دورتين تدريبيتين بعنوان ( متطلبات تحسين الجودة و السلامه ) و التي انعقدت في قاعتي محاضرات مستشفى الحميات و الصدر بدمياط و تم تدريب عدد ٥٢ طبيب و صيدلي و ممرضة و رؤساء فرق الجوده في مستشفيات و مسئول الملفات فى المستشفيات.
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