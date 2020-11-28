مخالفات بالجملة.. ضبط أدوية ومستحضرات غير مرخصة بدمياط.. فيديو





شكلت مديرية الشئون الصحية بدمياط ، عدة لجان اشترك فيها جميع مفتشى الصيدله بالاداره العامه للصيدلة برئاسة الدكتورة مروة صالح ،وبالتنسيق مع لجان من مفتشى مديرية التموين والتجارة الداخلية و لجان من العلاج الحر و الجودة و مكافحة العدوى وذلك للتفتيش على العيادات و المراكز الطبية و مخازن الادوية والأماكن غير المرخصة .





اسفر التفتيش عن تحريز أدوية ومستحضرات صيدلية فى أماكن غير مرخصة باجمالي عدد 2129 عبوة مستحضرات صيدلية واجمالى عدد 13496 عبوة دواء وتم عمل المحاضر اللازمة بذلك .





كما تم تحرير محضر عدم تواجد المدير المسئول فى مخزن أدوية وعن تحريز أدوية بكميات كبيرة فى 3 مراكز نساء وتوليد و عدد 3 معامل تحاليل .





كما تم المرور على صيدليات عامة برفقة مباحث المخدرات وتم تحريز أدوية تحتوى على أملاح الترامادول مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية تحتوى على مادة البريجابالين بدون فواتير وأدوية تحتوى على مادة الميزوبروستول وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وتم عمل المحاضر اللازمة لكل هذه المخالفات و كذلك تم تنفيذ قرارين بالغلق الإداري لصيدليات بدون صيدلي مدير.



