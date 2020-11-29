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أخبار العالم

انخفاض ملحوظ في عدد إصابات كورونا اليومية في الكويت

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:11 م
انخفاض ملحوظ في عدد
انخفاض ملحوظ في عدد إصابات كورونا اليومية في الكويت
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دعاء أبوهشيمة

سجلت الكويت، اليوم الأحد، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوسائل الإعلام الكويتية، أعلنت وزارة الصحة في مؤتمرها الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا اليوم الأحد، عن تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142426 حالة.

وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 878 حالة.

وأوضحت الوزارة الكويتية أنه تم شفاء 524 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 136413 حالة، وبذلك تصل نسبة عدد المتعافين لأكثر من 95%.

وجددت الوزارة دعوتها إلى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني من اجل المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصادر مسؤولة تفاؤلها بحدوث انفراجة كبيرة على صعيد فتح الأجواء مع الدول الـ 34 المحظورة في الفترة القريبة المقبلة.

وكشفت المصادر عن أن إدارة الطيران المدني ستقدم لمجلس الوزراء خطة جديدة لفتح الأجواء مع هذه الدول تزامنا مع الإعلان عن قرب وصول لقاح كورونا، مشيرة الى الجاهزية المتكاملة في مطار الكويت من كوادر بشرية وأجهزة ومعدات وإجراءات تحقق متطلبات السلطات الصحية. 

وأعلنت المصادر عن الاستعداد الكامل لتنفيذ شروط وضوابط «الصحة» سواء على مستوى أعداد القادمين، والفحوصات المطلوبة، أو عدد الدول التي سيتم فتح الأجواء معها، مشيرة إلى أهمية إعادة النظر، وموضحة أن الإغلاق الكامل ليس صحيحا، وكل مطارات العالم تدرجت في فتح أجوائها ولم يتم الفتح مرة واحدة.

وأكدت المصادر أن مطار الكويت جاهز تماما بمبانيه الثلاثة لتطبيق خطة تشغيلية وفنية وطبية واحترازية جديدة لاستقبال القادمين من الدول المحظورة بالتزامن مع وصول لقاح كورونا. 
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