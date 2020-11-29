تخصيص 200 فدان لجامعة هيليوبوليس لإقامة مشروعات إنتاجية في الوادي الجديد .. شاهد

وقع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، والدكتور محمد يسري هاشم رئيس جامعة هيلوبوليس، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون لتخصيص مساحة 200 فدان للجامعة كمرحلة أولى.





قال الزملوط، إن البروتوكول يتضمن استصلاح وزراعة المساحة المبدئية 200 فدان، وتصل إلى المستهدف وهو 1000 فدان في حال الجدية في التنفيذ، وذلك لاستصلاحها واستزراعها وإجراء الأبحاث الزراعية عليها بهدف زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.





أوضح الزملوط، في بيان صحفي، أن البروتوكول مع جامعة هيلوبوليس يأتي ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الوادي الجديد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي.





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كما تفقد الزملوط ورئيس الجامعة ورئيس الأمناء الموقع المقترح على الطبيعة بالكيلو 50 طريق الخارجة –الداخلة، والذي جرى اختياره ليكون مجمع للمشروعات الزراعية البحثية الخاص بالجامعات.





من جانب اخر أعلنت الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن البدء فى تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتطوير محطة تنقية مياه الشرب بقرية جورمشين 7 التابعة للمركز.





وقال كمال إبراهيم، رئيس مركز باريس بمحافظة الوادى الجديد، إنه جرى البدء فى تنفيذ مشروع تطوير محطة تنقية مياه الشرب بقرية جورمشين 7 بتكلفة 3.5 مليون جنيه، من خلال تركيب 4 فلاتر تنقية، و6 محركات بواقع 3 محركات قدرة 75 حصانا، و3 آخرين بقدرة 30 حصانا.





أضاف كمال، أن مشروع التطوير يتضمن أيضا تركيب 3 أجهزة حقن لتنقية مياه الشرب من شوائب الحديد والمنجنيز والشوائب الأخرى، وسينتهى المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة، بإشراف وتمويل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، على أن توفر المحطة المياه النقية للقريتين القديمة والجديدة، من خلال تشغيلها 4 ساعات فى الفترة الصباحية و3 ساعات فى الفترة المسائية.





ومن ناحية اخري شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي السادس لشباب المحافظات الحدودية اليوم الأحد، وذلك ضمن مشروع أهل مصر والدمج الثقافي وذلك بمقر قصر ثقافة الخارجة.





وقال محسن حسب، مدير عام الثقافة في الوادي الجديد، إن الملتقى يهدف لدمج شباب وأطفال المحافظات الحدودية ثقافيا، ويستمر حتى 2 ديسمبر المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب محمد نبيل.





وأضاف أن الملتقي يشارك فيه 120 شابا وفتاة من محافظات جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر ومناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد وأسوان ومطروح ومنطقة واحة سيوة التابعة لمطروح وبورسعيد.



