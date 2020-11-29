عميد التربية الموسيقية جامعة حلوان: التعليم الهجين لم يواجه أي مشكلة

أكد الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان ان الظروف الحالية والطارئة التي تمر بها البلاد تطلب استخدام وابتكار حلول لتقليل الكثافات الطلابية داخل قاعة المحاضرات وفي الكلية لذلك تم اللجواء الى تطبيق التعليم الهجين للحد من الأعداد حتى نتمكن من التصدى لانتشار فيروس كورونا .





وقال الدكتور كرم ملاك فى تصريحات خاصة ل صدى البلد إن كلية التربية الموسيقية حرصت على تطبيق نظام التعليم الهجين منذ بداية العام الدراسي الجامعي 2020/2021 ولكن مع الحرص على حضور الطلاب إلى الكلية حتى يكون باستطاعتهم حضور المحاضرات العملية وعقد لقاءاتهم مع الأساتذة القائمين على تدريس المقررات المختلفة للإجابة على أي تساؤلات خاصة بالمنهج.





وأضاف ملاك أن طلاب الكلية على علاقة قوية بأعضاء هيئة التدريس بسبب الأعداد القليلة الموجودة فى قاعة المحاضرات والتي تجعل التواصل بين الطالب والدكتور افضل بكثير، مشيرا إلى أنه عند وجود صعوبة في عدم قدرة الطالب على الوصول إلى دكتور المادة على المنصة الإلكترونية يتم التواصل فيما بينهم ويتم حل المشكلة في أسرع وقت.





وأشار إلى أن الكلية حددت مسئول للدعم الفنى لتلافي مشاكل الطلاب فى الايميلات أو عند وجود صعوبة في الوصول إلى المنصة الالكترونية .





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وأشاد الدكتور كرم بدور مسئولى الدعم الفنى فى الكلية قبل بداية العام الدراسي الجامعي 2020/2021 فى تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام المنصات الإلكترونية وحتى يتم تلاشى اى مشكلات قد تحدث في أثناء العام الدراسي .





كانت جامعة حلوان أكدت ان العملية الدراسية لهذا العام تشهد انتظاما من جانب الطلاب فى ظل تطبيق منظومة التعليم الهجين التى تشمل التعليم داخل الجامعة والتعليم اون لاين باستخدام المنصات التعليمية ووسائل التواصل الاجتماعى من قنوات اليوتيوب وغيرها.





وواجه طلاب الجامعة العديد من المشكلات أثناء التسجيل بالمنصة التعليمية بالجامعة وعدم امكانيتهم التسجيل بها بسبب ظهور رسالة تسجيل غير صحيح او بيانات غير صحيحة .





وانطلقت الدراسة هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة من الجامعة من تعقيم وتطهير دائم ومستمر القاعات والمدرجات بالجامعة التصدى ومنع انتشار فيروس كورونا مع فرض مع تطبيق والاعتماد على التعليم الهجين داخل الجامعات المصرية فى سبقة تعد الأولى من نوعها.