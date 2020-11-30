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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئ لك برجك

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقدّمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم الأثنين الموافق 30 من نوفمبر.


نصيحة علم الأبراج:

يمكنك الاستفادة من العقار. من ناحية أخرى ، سيتعين عليك هذا الأسبوع التعامل مع الأموال بحذر شديد. بالحديث عن حياتك الشخصية ، سيكون الجو في المنزل هادئًا. سيبقى الحب والوحدة بين أفراد عائلتك. 

في منتصف الأسبوع ، قد يواجه الأب مشاكل صحية لكن صحته قد تتحسن قريبًا. بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك ، إلى جانب العمل ، عليك أن تعتني بصحتك أيضًا. يمكن أن يزيد الإهمال من

إذا كنت تشعر ببعض التوتر لفترة طويلة ، فسيكون هذا الأسبوع مريحًا لك. خلال هذا الوقت سوف تحصل على وقت للتركيز على نفسك. بصرف النظر عن هذا ، سيكون عبء العمل أيضًا أقل. 

 خلال هذه الفترة ، ستستمتع كثيرًا مع الأطفال. ستكون حالتك المالية جيدة. يمكنك إنفاق بعض المال هذا الأسبوع على أشياء مثل الأدوات المنزلية. هذه المرة ستكون جيدة من حيث الصحة. 

يمكنك الاستفادة من العقار. من ناحية أخرى ، سيتعين عليك هذا الأسبوع التعامل مع الأموال بحذر شديد. بالحديث عن حياتك الشخصية ، سيكون الجو في المنزل هادئًا. سيبقى الحب والوحدة بين أفراد عائلتك. في منتصف الأسبوع 

 قد يواجه الأب مشاكل صحية لكن صحته قد تتحسن قريبًا. بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك ، إلى جانب العمل ، عليك أن تعتني بصحتك أيضًا. يمكن أن يزيد الإهمال من

إذا كنت تعمل ، فإن الأيام الأولى من الأسبوع ستكون مرهقة لك. خلال هذا الوقت ، سيتعين عليك القيام بعملك الصغير بعناية ، وإلا فقد تواجه مشكلة. لا تعطي فرصة واحدة لتقديم شكوى لكبار الضباط وإلا فقد يتوقف تقدمك. 

من ناحية أخرى ، سيتعين على رجال الأعمال الامتناع عن بدء أي عمل جديد. إذا كنت تفكر في الحصول على قرض من البنك لعملك الجديد ، فقد تشعر هذا الأسبوع بخيبة أمل. سيكون الوضع طبيعيًا في حياتك الشخصية. خلال هذا الوقت ، قد لا تتمكن من منح الكثير من الوقت لأفراد عائلتك.

 سيكون من الأفضل أن تولي اهتمامًا متساويًا لعملك وكذلك لعائلتك.

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