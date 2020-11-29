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توك شو

حسين الشحات يعلق على التنمر ضد شيكابالا.. ويوجه رسالة لجمهور الأهلي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:29 م
حسين الشحات وشيكابالا
حسين الشحات وشيكابالا
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قسم التوك شو
علق حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، على واقعة تنمر بعض جماهير النادي الأهلي على لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا بعد مباراة نهائي دوري الأبطال الافريقي.

وقال «الشحات» خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج «مساء DMC» المذاع على قناة «دي إم سي» إنه يحب محمود عبد الرازق «شيكابالا»، وهذا ليس له علاقة بجمهور الأهلي أو الزمالك، متابعا «مليش علاقة بجمهور الأهلي او الزمالك سواء أطلع صح أو غلط لكن شيكابالا لاعب بحبه جدا ومفيش كره بيني وبينه».

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وأضاف لاعب النادي الأهلي، أن شيكابالا لاعب محترم دافع عني رغم أنه لاعب في الزمالك، شيكابالا يتدخل في اي خلاف بين اللاعبين، مشيرا إلى أن علاقته بلاعبى الزمالك جيدة ولا يوجد اي مشاكل مع أحد، حتى لو حدث انفعال أثناء المباريات بعد الانتهاء منها الوضع يرجع كما كان دون اي مشاكل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 11 شخصا من القائمين على تصوير ونشر مقطع فيديو ، يظهرون فيه حال تواجدهم بإحدى المقابر بمنطقة إيتاى البارود بالبحيرة وترديدهم هتافات "الفاتحة على روح أحد لاعبى الزمالك" .

وتم ضبط 4 أشخاص من القائمين على تصوير ونشر مقطع الفيديو المسىء - بإظهار كلب بأحد الميادين بالأقصر يرتدى تى شيرت نادى الزمالك والإساءة لأحد لاعبيه .

وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط الأشخاص القائمين على إعداد صور تتضمن الإساءة للنادى الأهلى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفاز الأهلي على الزمالك ليتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، في مباراة القمة التي جمعت بينهما في نهائي البطولة الإفريقية على استاد القاهرة، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، ليحقق اللقب التاسع في تاريخه.

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك (2-1) في نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري. 

الأهلي تقدم بهدف مبكر للسولية قبل أن يتعادل شيكابالا للزمالك، حتى جاء محمد مجدي أفشة في الدقيقة 87 بقذيفة صاروخية منحت الأحمر اللقب وحولت أحلام الزمالك إلى سراب. 

فوز الأهلي باللقب التاسع أنهى سبع سنين عجاف لم يتذوق خلالها بطل القارة التاريخي ونادي القرن الإفريقي طعم الفوز باللقب، كما منح الكأس صاحبه تأشيرة المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر فبراير المقبل.

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