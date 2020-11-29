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كنت هحاسب على المشاريب.. أول تعليق من حسين الشحات على الفرصة الضائعة أمام الزمالك في نهائي القرن

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:28 م
للاعب الدولي حسين
للاعب الدولي حسين الشحات نجم منتخب مصر والنادي الأهلي
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عادل نصار
قدم اللاعب الدولي حسين الشحات نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، التحية لجماهير الكرة المصرية والنادي الأهلي، بعد فوز المارد الأحمر ببطولة أفريقيا 2020 بعد هزيمة نادي الزمالك بنتيجة 2-1.

وتطرق الشحات، في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الاثنين، للحديث عن فرصته الضائعة في مباراة نهائي القرن أمام نادي الزمالك، قائلا :"أي لاعب يتمنى أن يسجل هدف في نهائي بطولة أفريقيا".

وأضاف نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، أنه :"كان نفسي أسجل بس محصلش نصيب، والكورة اللي جت في العارضة لو كان الاهلي مخدش البطولة كنت هحاسب على المشاريب وهشيل كل حاجة".

وتابع اللاعب الدولي حسين الشحات نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، أنه :"هو ده النصيب واهم حاجة اننا اخدنا البطولة، وربنا شايل لي حاجة أحسن ولحد دلوقتي بفكر في الفرصة دي ضاعت ازاي والموضوع لسه بفكر فيه، وأهم شيء الفوز وكل زمايلي جم بجواري وهدوني".

وأكد اللاعب الدولي حسين الشحات نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، أنه عاشق للنادي الأهلي وكان يحلم بالتواجد فيه وتقديم كل ما يمكن من أجل إسعاد الجماهير، مشيرا إلى أنه كان لا يتمنى ضياع أي فرصة خلال لقاء قمة القرن مع الزمالك في نهائي بطولة أفريقيا 2020.

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