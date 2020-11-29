شيكابالا معشوق اليونان.. مهارات عالمية تطورت بالملاعب المصرية

تعرض النجم المصري محمود عبد الرازق شيكابالا لحملة من الانتقادات عقب خسارة فريقه الزمالك بطولة دوري ابطال افريقيا رغم تسجيله هدف رائع لم نشاهده الا قليلاََ في الملاعب المصرية.





ونستعرض لكم في هذا التقرير مشوار النجم المميز محمود عبد الرازق شيكابالا:





شارك شيكابالا مع الأبيض في 20 لقاء أمام الغريم التقليدي الأهلى في كل البطولات سواء دورى أبطال أفريقيا أو الدورى الممتاز أو كأس مصر أو السوبر المصري ، خسر في 10 وتعادل في 6 بينما انتصر في 4 مباريات.





وخاض شيكابالا 14 لقاء في الدورى امام الاهلى ،خسر في 7 وانتصر في 2 وحسم التعادل 5 مواجهات. ولعب مباراتين في دورى ابطال افريقيا امام الأحمر خسر واحدة وتعادل في الأخرى.





وفي كاس مصر والسوبر المصري خاض الاباتشي مباراتين في كل مسابقة في الكاس فاز في مناسبة وخسر في الأخرى وفى السوبر كانت نفس النتائج مكسب لكل فريق كان اخرها السوبر الذى أقيم في الامارات وانتهى بفوز الأبيض.





على الصعيد الدولي، نجد أن شيكا شارك في 32 مباراة بقميص المنتخب، ليست جميعها مباريات رسمية، بل إن نصفها يقع ضمن المباريات الودية، بواقع 16 مباراة. أحرز خلالهم هدفين.





شارك شيكابالا خلال مسيرته في ١٦٠ هدف، سجل 80 هدفا وصنع مثلهم في جميع مشاركاته محلياََ ودولياََ.



