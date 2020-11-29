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ديني

الإفتاء توجه رسالة لـ شيكابالا: ركز في طريقك ولا تلتفت لأحد.. فيديو

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:07 م
الإفتاء توجه رسالة
الإفتاء توجه رسالة لشيكابالا: ركز في طريقك
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محمود ضاحي
وجه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، رسالة لنجم نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا ، قائلًا: «التصرفات اللي حدثت في حقك متخليهاش تزعلك أنت محترم، والإنسان الناجح بيكون مركز في هدفه ركز في طريقك ولا تلتفت إلى أي شيء يحطمك معنويًا».

وقال «ممدوح» خلال لقائه على فضائية «إم بي سي مصر»: إن السخرية والاستهزاء بالخلق خاصة بعض السلوكيات التي وجدناها من بعض مشجعي كرة القدم، هي سلوكيات مرفوضة لأنها تجعل الإنسان في ورطة بين يدي الله.

وكانت دار الإفتاء أكدت أن التنمر والسخرية سلوكيات مرفوضة تتنافى مع مكارم الأخلاق التى دعا إليها الإسلام، مستشهدة بقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «أَثْقَلُ شَيْءٍ فِى مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ» (أخرجه البخارى فى الأدب المفرد، والترمذي)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» (رواه الترمذي).


وأضافت الدار -فى فيديو موشن جرافيك، أن احترام خصوصيات الآخرين واجبٌ شرعى وأخلاقيٌّ؛ ولذا حَرَّم الإسلام السخرية واللمز والتنابز بالألقاب؛ فالاعتداء وإيذاء الآخرين -ولو بكلمةٍ أو نظرةٍ- مذموم شرعًا.

واستدلت الدار بقول الله سبحانه وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» [الحجرات: 11].


وناشدت دار الإفتاء، جميع فئات المجتمع، العمل على التصدي لحل هذه الظاهرة، ومواجهتها، وتحَمُّل المؤسسات التعليمية والدعوية والإعلامية دورها من خلال بيان خطورة هذا الفعل والتوعية بشأنه؛ بإرساء ثقافة الاعتذار في المجتمع، ومراعاة حقوق الآخرين.

ولفتت إلى أنَّ التَّنَمُّر قد يشتمل على السب وبذاءة اللسان، وهو مَحرَّمٌ شرعًا، ومُوجِبٌ لفسق صاحبه؛ ففي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

وكان محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، قد تعرض للتنمر والسخرية من قبل بعض الجماهير الذين خرجوا عن الروح الرياضية والقانون والدستور.

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