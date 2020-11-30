مسرح تفاعلي وندوات لمناهضة العنف بقومى المرأة بالمنيا.. صور

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا أنشطته في حملة ال 16 يوم البرتقالية لمناهضة العنف ضد المرأة برئاسة الدكتورة منال أبو سمرة مقررة الفرع وبمشاركة أعضاء وعضوات الفرع والرائدات الريفيات والمتطوعين من الشباب والواعظات والراهبات.





حيث شهد مقر الفرع عرضا لمسرح تفاعلى حول قضية ختان الإناث بالتعاون مع هيئة كير الدولية فى مصر، وقد تم اختيار المسرح التفاعلي كأحد المداخلات الحيوية وغير التقليدية لهذه القضية والذي يسمح بالتفاعل المباشر بين النص المسرحي وشخوصه وبين جموع السيدات المستهدفات حيث تتحول فيه المتفرجات إلى مشاركات ومحاورات في الوقت نفسه مما يعمق و يبرز أبعاد القضية وزواياها المختلفة وقد لاقي العرض المسرحى قبولا وتفاعلا ايجابيا لدى المستهدفات .





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وفى سياق متصل عقد الفرع ندوة بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الحقوق جامعة المنيا بحضور ٥٠ طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة حول قضايا العنف ضد المرأة وأشكاله المختلفة والتعريف بالقوانين والمعاهدات والإتفاقيات الدولية التي تناهضه وتجرمه





حاضر في الندوة الدكتور حمادة حسن أستاذ مساعد الشريعة وعضو وحدة مناهضة العنف بالجامعة ودعاء شلقامي الأمين العام لمحكمة المنيا الإبتدائية .





وتأتى الأنشطة بإشراف أعضاء الفرع المجلس القومي للمرأة فرع المنيا بيمن فائق وسمية بهاء وماري هنري ونهى حشمت وجيهان رشيد





يذكر أن فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا برئاسة الدكتورة منال أبو سمرة مقررة الفرع قد أطلق حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة التي تستمر حتي 10 من ديسمبر القادم حيث بدأت انشطة الحمله بحملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" بعد تدريب الرائدات و المتطوعات علي صياغة الرسائل و التخطيط للحملات وآداب وقواعد الزيارات المنزلية والتطبيق العملي بقري المحافظة بالتعاون مع مشروع (معا) للقضاء غلي ختان الإناث والذي تنفذه هيئة كير الدولية فى مصر .





وأضافت الدكتورة منال أبو سمرة أن فرع المجلس بالمنيا ينفذ أنشطة متنوعة خلال ال16يوما بالشراكة مع جهات عديدة منها قصر الثقافة ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة والإستعانة برجال الدين المسيحي والإسلامى المستنيرين والواعظات و الراهبات اللذين تم تدريبهم علي ادماج الرجال في قضايا المرأة وفق خطة وضعها الفرع .





وتهدف حملة احميها من الختان إلى نشر الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الاناث وخلق رفض مجتمعى للثقافات الموروثة والمتعلقة بربط الختان بالدين بالاضافة الى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها





كما تستهدف الحملة دمج مؤسسات الدولة المعنية والقائمين عليها فى الحراك المجتمعى الرافض للختان وتنسيق الجهود بينهم وتعتمد حملة طرق الابواب على توصيل رسائلها من خلال اعضاء الفروع الى جانب رائدات المجلس القومي للمرأة .