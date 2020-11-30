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سيارات

حساس الكرنك قد يصيب السيارة بعدم الدوران

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يتفاجأ البعض، بعدم دوران السيارة او تاخر استجابة المحرك ، وقد يشعر سائق السيارة بضعف في الأداء أثناء تحرك السيارة دون معرفة السبب.

ولكن السبب الشائع في هذه الحالة هو حساس الكرنك، ويعتبر هو أحد حساسات السيارة ووظيفته، وهي نقل المعلومات عن إشارة عمود الكرنك إلى كمبيوتر السيارة حتى يحدد الأخير توقيت الشرارة.

أما في حالة تلف يسبب تقطيع عند الدوران ، وباك فاير ، وذلك نتيجة لتوقيت الشرارة الخطأ ، ويسبب اهتزاز ورجرجة على السلانسيه ويؤدي إلى عدم دوران السيارة ، ولكن بعد عدة محاولات أو إلى توقفها نهائيا عن الدوران، ويؤدي هذا التلف إلى أن يطفى بدون سببب في أثناء السير ، لكن السيارة سوف تعود للدوران بعد عدة محاولات ، ولكن منأسباب تلف حساس الكرنك هو تعرضه لحرارة شديدة أو وقع زيت او مياه عليه ، لان عمره افتراضي انتهى.

ولكن كمبيوتر السيارة ، يعتمد على بيانات الحساسات ، ففي حالة تلف الحساس ، فسوف يعطي الكمبيوتر قرارات غير صحيحة وبالتالي الكمبيوتر بدوره في إعطاء اشارة خطأ يتسبب في برجلة السيارة.

كما يمكنك التعرف على سبب العطل من خلال الكشف بالجهاز الخاص بالأعطال ، خاصة ان الكمبيوتر يحتفز بالقراءات غير الصحيحة حتى بعد تدوير المحرك.

ولكن عند فك وتركيب حساس الكرنك ، يجب فصل البطارية ، والحرص أن تكون السيارة باردة ، لأن مكانه تحت الفرن أسفل فلتر الزيت ، لفك الفيشة الخاصة به ، فعليك أن تحذر من حرارة السيارة.


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