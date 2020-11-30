ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الطماطم بـ 8 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 30-11-2020

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:35 ص
الخضار والفاكهة
الخضار والفاكهة
Advertisements
فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الاثنين 30-11- 2020.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
الطماطم 8 جنيهات
البصل 5.5 جنيه
البطاطس 3 جنيهات
الفاصوليا 5 جنيهات
الكوسة 3.5 جنيه
الباذنجان 3 جنيهات 
الخيار 3 جنيهات 
الجزر 6  جنيهات

وكانت أسعار الطماطم قد تراجعت بين نصف جنيه وجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، بينما زادت أسعار البطاطس والباذنجان.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، انخفض سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي جنيهين، ليتراوح اليوم بين 4 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال 5 جنيهات
الجوافة 6 جنيهات
الرمان 4 جنيهات
البلح 8 جنيهات

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن المتابعة اليومية للحركة التجارية بالسوق أمر مهم لرصد المستجدات التي قد تحدث أولًا بأول؛ حتى يتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم تجاه ضبط السوق، وهو ما يحدث حاليًا، ولذلك السوق تعيش فترة مستقرة نتيجة تكاتف جميع الجهات على هدف واحد، وهو المصلحة العامة.

وكان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،قد وافق مؤخرا على إجراء تخفيضات، وذلك بمناسبة الجمعة البيضاء الموافق 27 نوفمبر 2020، خلال الفترة من 23 نوفمبر 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 لمن يرغب من الشركات والمحال التجارية.

وتم منح الموافقة اللازمة لإجراء التخفيضات، وذلك من خلال مديريات التموين والتجارة الداخلية في كل المحافظات ولمن يرغب من الشركات والمحلات.

جاء ذلك في إطار خطة الوزارة لتفعيل وتنشيط حركة التجارة الداخلية بالأسواق بكل محافظات الجمهورية، من خلال فعاليات غير تقليدية ودعم ومساندة المواطن من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وباعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 30-10-2020

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 20-11-2020

البطاطس بـ 6 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 21 - 11 - 2020

البطاطس بـ 6 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 22 - 11 - 2020

البامية بـ 22 جنيها للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 23 -11- 2020

البطاطس بـ 3 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 25 - 11 - 2020

ترشيحاتنا

صلاة الشروق كم ركعة وأفضل وقت لصلاتها؟.. 10 أسباب تجعلك لا تفوتها

عقب إصابته في الكاحل.. ترامب يتمنى الشفاء العاجل لبايدن

أب وأخ كبير من أيام الناشئين.. محمد الشناوي يودع طبيب الأهلي برسالة مؤثرة

التحرير ده ولا أوروبا.. 30 صورة تكشف روعة الميدان بعد تطويره.. لن تصدق عينيك

أحمد شوبير يكشف وجهة أليو بادجي القادمة بعد الرحيل عن الأهلي

شوف محافظتك.. أماكن سقوط الأمطار بداية من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التحرير ده ولا أوروبا.. 30 صورة تكشف روعة الميدان بعد تطويره.. لن تصدق عينيك

بعد 35 عامًا.. مطربة شهيرة تنجح في إنقاذ فيل من مأساة كبرى.. فيديو

بعد تجاهل الأطباء أعراضها 15 مرة.. السرطان ينهي حياة شابة في مقتبل العمر