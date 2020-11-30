بسبب السيول .. غرق مركز علاجي لكورونا بـ إيران.. فيديو

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مشاهد ، من تدفق مياة الأمطار والسيول ، بمدينة "الأهواز " الإيرانية ، إلى قسم علاج مصابي فيروس كورونا ، بـ إيران .





وأوضحت المشاهد ، كم الخسائر الهائلة ، من دمار وخراب ، القسم العلاجي ، إلى جانب غرق جميع المعدات الطبية .





وفي سياق أخر ، أفاد موقع إخباري إيراني بارز، بأن الهجوم الذي أودى بحياة كبير العلماء النوويين الإيرانيين، يوم الجمعة، تم تنفيذه باستخدام مدفع رشاش يتم التحكم فيه عن بعد مثبت في سيارة.





وبحسب وكالة "فارس" شبه الرسمية، فقد تم تنفيذ العملية بأكملها بدون عملاء بشريين على الإطلاق، وهو وصف مختلف بشكل كبير للهجوم عما تم تقديمه حتى الآن. ولم يُنسب ذلك إلى مصادر رسمية ولم تؤكده إيران بعد.





وبحسب الموقع، وقع الهجوم على مدار ثلاث دقائق مع محسن فخري زاده - وهو عميد في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ، وشخصية رئيسية في برنامج البحث والتطوير العسكري في البلاد الذي طالما اعتبرته إسرائيل والولايات المتحدة. بصفته رئيس برنامج أسلحته النووية المارقة - سافر مع زوجته باتجاه منتجع أبسارد ، شرق طهران.





وقال التقرير ان العملية بدأت عندما سارت السيارة الرئيسية في حراسة فخري زاده الامنية لتفقد وجهته.





في ذلك الوقت، أطلقت عدة رصاصات على سيارة فخري زاده المصفحة، مما دفعه إلى الخروج من السيارة حيث لم يكن يعلم على ما يبدو أنه يتعرض للهجوم، معتقدًا أن الصوت ناتج عن حادث أو مشكلة ما في السيارة ، بحسب ما أفادت الوكالة.





ولم يحدد المنفذ ما إذا كانت تلك الطلقات أطلقت من مدفع رشاش يتم التحكم فيه عن بعد أم من مصدر مختلف.





وبمجرد خروج فخري زاده من السيارة، فتح المدفع الرشاش الذي يتم التحكم فيه عن بعد النار من مسافة 150 مترًا (500 قدم)، فأصابه ثلاث مرات، مرتين في جانبه ومرة ​​في ظهره، مما أدى إلى قطع عموده الفقري. كما أصيب حارس فخري زاده الشخصي بطلقات نارية. وذكر التقرير أن السيارة المهاجمة من طراز نيسان انفجرت بعد ذلك.





ونقل فخري زاده إلى مستشفى قريب حيث أعلنت وفاته. وبحسب وسائل إعلام إيرانية، يبدو أن زوجته قُتلت في الهجوم.





وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر الإنترنت سيارة سيدان بها ثقوب الرصاص في الزجاج الأمامي والنافذة الخلفية، والدماء متجمعة على الأسفلت والحطام متناثرة على امتداد الطريق.





وحتى الآن، أشارت التقارير الواردة من إيران إلى وقوع انفجار أولًا، مما أجبر سيارة فخري زاده على التوقف، وعندها فتح عناصر مسلحون النار عليه وعلى أفراد أمنه فقتلوهم قبل الفرار من المكان.





وبحسب وكالة أنباء فارس، فقد تعقبت السلطات الإيرانية مالك السيارة "نيسان" الذي غادر البلاد في 29 أكتوبر. ولم يُدرج اسم المالك في التقرير.





شكك عدد من محللي الدفاع في تقرير فارس، مشيرين إلى أن صور المشهد أظهرت ما بدا أنه إطلاق نار دقيق استهدف سيارة فخري زاده، والتي من غير المرجح أن ينتجها سلاح آلي يتم التحكم فيه عن بعد، وهذا يناسب الأوصاف الأولية بشكل أفضل. نشطاء مسلحون ومدربون نفذوا الغارة.





كما نشرت وسائل إخبارية أخرى روايات متناقضة عن القتل، بما في ذلك مزاعم عن تورط عشرات الإسرائيليين.





أثار مقتل فخري زاده علنًا إدانة واسعة النطاق من إيران، التي اتهمت إسرائيل صراحةً بالمسؤولية عن الهجوم وهددت بالانتقام له.





وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي العملية - دون تسمية إسرائيل - قائلين إنها أشعلت التوترات في المنطقة. كما تحدث بعض الديمقراطيين الأمريكيين ضد الغارة، قائلين إنها كانت محاولة على ما يبدو لإعاقة جهود الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وهي خطوة تعارضها القدس بشدة إلى جانب العديد من الدول العربية السنية.





وقال مصدر استخباراتي غربي لم يذكر اسمه للقناة 12 العبرية إن مقتل الفيزيائي النووي، الذي وصف في الماضي بأنه "أب" مشروع إيران لتطوير أسلحة نووية، كان "ذروة" خطط إسرائيل طويلة المدى. وتنفي طهران رسميًا وجود خطط لتطوير أسلحة نووية، والحفاظ على برنامجها النووي لأغراض مدنية، على الرغم من أن مجموعة من الوثائق الإيرانية التي سرقها الموساد من طهران، والتي كشف عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عام 2018 ، أظهرت خطط إيران لربط سلاح نووي. رأس حربي لصاروخ باليستي.





وبينما بقيت إسرائيل صامتة رسميًا بشأن مقتل فخري زاده ودورها المزعوم فيه، أشاد وزير إسرائيلي علنًا بنتائج العملية. وقال وزير الطاقة يوفال شتاينتس لقناة كان العامة يوم الأحد: "الاغتيال في إيران ، بغض النظر عمن فعل ذلك ، فهو لا يخدم إسرائيل فحسب ، بل المنطقة بأسرها والعالم".



