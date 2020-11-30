ضبط 9 أطنان سكر مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالأقصر.. صور

شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، حملة تموينية مكبرة ضد راغبي التربح غير المشروع.





وتم ضبط سيارة نقل تحمل سكر تمويني تم فحصه بمعرفة مفتش الأغذية، وتبين أنه متغير في الخواص والرائحة ووجود مواد غريبة داخل الأكياس وغير صالح للاستهلاك الآدمي.





وبناء عليه تم التحفظ على السيارة وسائقها والكمية التي عليها من سكر تمويني تقدر بـ 9 أطنان.





وتحرر المحضر رقم 7520 جنح أ. د .ط القرنة ضد أ. م. ج وللعرض على النيابة العامة.





واكدت المديرية أنها تقوم بكامل طاقتها للعمل على ضبط كل ما هو مخالف ووأد كل محاولات الغش التجاري والتدليس حفاظا على سلامة وحقوق المواطنين وأنه تم الضبط قبل التداول بالاسواق والوصول للمستهلكين وسيتم التصدي بكل حسم ضد كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بمقدرات المواطنين مؤكدة عدم وجود أي أوراق أو أذون صرف لهذه الكمية المضبوطة من الشركة المصرية اثناء الضبط.



