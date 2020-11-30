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محافظات

ضبط 9 أطنان سكر مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالأقصر.. صور

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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شمس يونس
شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، حملة تموينية مكبرة ضد راغبي التربح غير المشروع. 

وتم ضبط سيارة نقل تحمل سكر تمويني تم فحصه بمعرفة مفتش الأغذية، وتبين أنه متغير في الخواص والرائحة ووجود مواد غريبة داخل الأكياس وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

وبناء عليه تم التحفظ على السيارة وسائقها والكمية التي عليها من سكر تمويني  تقدر بـ 9 أطنان. 

وتحرر المحضر رقم 7520 جنح أ. د .ط القرنة ضد أ. م. ج وللعرض على النيابة العامة.

واكدت المديرية أنها تقوم بكامل طاقتها للعمل على ضبط كل ما هو مخالف ووأد كل محاولات الغش التجاري والتدليس حفاظا على سلامة وحقوق المواطنين وأنه تم الضبط قبل التداول بالاسواق والوصول للمستهلكين وسيتم التصدي بكل حسم ضد كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بمقدرات المواطنين مؤكدة عدم وجود أي أوراق أو أذون صرف لهذه الكمية المضبوطة من الشركة المصرية اثناء الضبط.

وكانت قد شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، أسفرت عن ضبط 107 كيلوجرامات من المجمدات واللحوم واللحوم المصنعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 650 كيلوجرام مش وخلطة جبن منتهية الصلاحية لدي صاحب مصنع ومعمل للألبان، وتحرر عن ذلك محضر رقم 12600 والتحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

كما تم ضبط مخزن سلع غذائية بقرية المدامود التابعة لمركز الزينية بداخله طن و10 كيلوجرامات من مختلف أنواع البسكويت والشيكولاتة واللبان منتهية الصلاحية.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر  محضر رقم 853 جنح مركز شرطة طيبة.
ضبط 9 أطنان سكر مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالأقصر.. صور
ضبط 9 أطنان سكر مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالأقصر.. صور
ضبط 9 أطنان سكر مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالأقصر.. صور
ضبط 9 أطنان سكر مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالأقصر.. صور
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