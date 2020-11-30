ضبط 9 أطنان سكر مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالأقصر.. صور

شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، حملة تموينية مكبرة ضد راغبي التربح غير المشروع.
وتم ضبط سيارة نقل تحمل سكر تمويني تم فحصه بمعرفة مفتش الأغذية، وتبين أنه متغير في الخواص والرائحة ووجود مواد غريبة داخل الأكياس وغير صالح للاستهلاك الآدمي.
وبناء عليه تم التحفظ على السيارة وسائقها والكمية التي عليها من سكر تمويني تقدر بـ 9 أطنان.
وتحرر المحضر رقم 7520 جنح أ. د .ط القرنة ضد أ. م. ج وللعرض على النيابة العامة.
واكدت المديرية أنها تقوم بكامل طاقتها للعمل على ضبط كل ما هو مخالف ووأد كل محاولات الغش التجاري والتدليس حفاظا على سلامة وحقوق المواطنين وأنه تم الضبط قبل التداول بالاسواق والوصول للمستهلكين وسيتم التصدي بكل حسم ضد كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بمقدرات المواطنين مؤكدة عدم وجود أي أوراق أو أذون صرف لهذه الكمية المضبوطة من الشركة المصرية اثناء الضبط.
وكانت قد شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، أسفرت عن ضبط 107 كيلوجرامات من المجمدات واللحوم واللحوم المصنعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما تم ضبط 650 كيلوجرام مش وخلطة جبن منتهية الصلاحية لدي صاحب مصنع ومعمل للألبان، وتحرر عن ذلك محضر رقم 12600 والتحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.
كما تم ضبط مخزن سلع غذائية بقرية المدامود التابعة لمركز الزينية بداخله طن و10 كيلوجرامات من مختلف أنواع البسكويت والشيكولاتة واللبان منتهية الصلاحية.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم 853 جنح مركز شرطة طيبة.