ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الكشف على ما يقارب 850 ألف سيدة في مبادرة صحة المرأة بالدقهلية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:24 ص
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات صحفيه له اليوم الإثنين عن استقبال الوحدات الصحية والمستشفيات ومراكز طب الأسره التابعة لصحة الدقهلية ما يقرب من 850 ألف سيدة.

وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ بداية المبادرة وحتى الآن وذلك أيضا في إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية في الاهتمام والحفاظ عل صحة المرأة المصرية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه يتم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة، مشيرا الى انه تم تحويل اكثر من 173 ألف سيدة الى مراكز الإحالة بمستشفيات الدقهلية لاستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن تلك المبادرة ما زالت تقدم خدماتها الطبية والتوعوية بـ 450 منشأة طبية على مستوى محافظة الدقهلية.

كما سبق أن أعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات صحفية له أمس الأحد أنه في سابقة هي الأولى من نوعها في مستشفيات وزارة الصحة فقد تمكن  فريق طبي بمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولى سابقا" من النجاح فى إجراء جراحة قلب مفتوح لطفل يبلغ من العمر عاما ونصف مصاب بتشوه خلقي في القلب عبارة عن ثقب أذيني بطيني جزئي مع شرخ في الصمام الميترالي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في تصريحات أنه تم التدخل الطبي السريع وقام الفريق الطبى بإصلاح الصمام الميترالي وغلق للثقب الأذيني البطيني الجزئي بعمل رقعة من غشاء التامور المحيط بقلب الطفل وتمت العملية بنجاح باهر وتم وضع  الطفل بالعناية المركزه تحت الملاحظة وهو بحالة مستقرة.

كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لإدارة المستشفي بقيادة الدكتور أحمد حشيش مدير المستشفى والفريق الطبى المكون من الدكتور عادل الجمل  أستاذ جراحه قلب أطفال والدكتور محمد سامح أخصائي جراحه قلب والدكتور محمد أحمد ماهر استشاري التخدير واخصائيو التمريض مس سومة فايد ومس أسماء سعد عبد اللطيف ومس اية محمد السعيد ومنصور عبد اللطيف والفريق المعاون بالمستشفى.

كما وعد وكيل وزارة الصحة الجميع بتقديم كل وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومة الصحية متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.
الكشف على ما يقارب 850 ألف سيدة في مبادرة صحة المرأة بالدقهلية
الكشف على ما يقارب 850 ألف سيدة في مبادرة صحة المرأة بالدقهلية
الكشف على ما يقارب 850 ألف سيدة في مبادرة صحة المرأة بالدقهلية
الكشف على ما يقارب 850 ألف سيدة في مبادرة صحة المرأة بالدقهلية
الكشف على ما يقارب 850 ألف سيدة في مبادرة صحة المرأة بالدقهلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إنجاز طبي جديد.. نجاح عملية قلب مفتوح لمسن يعاني من تضخم في القلب "صور"

إجراء جراحة قلب مفتوح لمسن يعاني من ارتجاع شديد بالصمام الأورطي بمستشفى المنصورة العام

الكشف على 800 ألف سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة المصرية في الدقهلية

نجاح أول عملية قلب أطفال بمستشفى المنصورة الدولي باستئصال ورم كبير بجدار القلب الخارجي

إنقاذ حياة مواطن تعرض للطعن بالقلب في المنصورة.. تفاصيل

لأول مرة.. إجراء عملية جراحة قلب بالمنظار لتغيير الصمامات بمستشفى المنصورة الدولى.. صور

ترشيحاتنا

بفيديو رقص.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل من جديد

سيشن بروح الستينات.. التصوير يعيد ابن حميدو من جديد بعد 63 عاما

حسين عبدالغني يعود لـ النصر السعودي

سعر الذهب اليوم 30-11-2020

بعد اغتيال العالم الإيراني فخري زاده.. حسن نصر الله يختبئ ويلغي تحركاته.. تفاصيل

عرض استثنائي.. اشتر iPhone XS Max نسخة 256 جيجابايت بـ 5900 جنيه فقط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر حقيبة ياسمين صبري وفساتين زفاف درة.. إطلالات أثارت الجدل خلال شهر نوفمبر

التحرير ده ولا أوروبا.. 30 صورة تكشف روعة الميدان بعد تطويره.. لن تصدق عينيك

بعد 35 عامًا.. مطربة شهيرة تنجح في إنقاذ فيل من مأساة كبرى.. فيديو