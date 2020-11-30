الكشف على ما يقارب 850 ألف سيدة في مبادرة صحة المرأة بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات صحفيه له اليوم الإثنين عن استقبال الوحدات الصحية والمستشفيات ومراكز طب الأسره التابعة لصحة الدقهلية ما يقرب من 850 ألف سيدة.





وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ بداية المبادرة وحتى الآن وذلك أيضا في إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية في الاهتمام والحفاظ عل صحة المرأة المصرية.





وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه يتم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة، مشيرا الى انه تم تحويل اكثر من 173 ألف سيدة الى مراكز الإحالة بمستشفيات الدقهلية لاستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة لهم.





وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن تلك المبادرة ما زالت تقدم خدماتها الطبية والتوعوية بـ 450 منشأة طبية على مستوى محافظة الدقهلية.





كما سبق أن أعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات صحفية له أمس الأحد أنه في سابقة هي الأولى من نوعها في مستشفيات وزارة الصحة فقد تمكن فريق طبي بمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولى سابقا" من النجاح فى إجراء جراحة قلب مفتوح لطفل يبلغ من العمر عاما ونصف مصاب بتشوه خلقي في القلب عبارة عن ثقب أذيني بطيني جزئي مع شرخ في الصمام الميترالي.





وأضاف وكيل وزارة الصحة في تصريحات أنه تم التدخل الطبي السريع وقام الفريق الطبى بإصلاح الصمام الميترالي وغلق للثقب الأذيني البطيني الجزئي بعمل رقعة من غشاء التامور المحيط بقلب الطفل وتمت العملية بنجاح باهر وتم وضع الطفل بالعناية المركزه تحت الملاحظة وهو بحالة مستقرة.







كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لإدارة المستشفي بقيادة الدكتور أحمد حشيش مدير المستشفى والفريق الطبى المكون من الدكتور عادل الجمل أستاذ جراحه قلب أطفال والدكتور محمد سامح أخصائي جراحه قلب والدكتور محمد أحمد ماهر استشاري التخدير واخصائيو التمريض مس سومة فايد ومس أسماء سعد عبد اللطيف ومس اية محمد السعيد ومنصور عبد اللطيف والفريق المعاون بالمستشفى.





كما وعد وكيل وزارة الصحة الجميع بتقديم كل وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومة الصحية متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.