لأول مرة.. إجراء أول حالة قلب مفتوح لطفل بمستشفى المنصورة الدولي

. أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الأحد أنه فى سابقة هي الأولى من نوعها فى مستشفيات وزارة الصحة بالدقهلية، نجح فريق طبي بإجراء جراحة قلب مفتوح لطفل يبلغ من العمر عاما ونصف مصابا بتشوه خلقي في القلب عبارة عن ثقب أذيني بطيني جزئي مع شرخ في الصمام الميترالي





وأضاف وكيل الوزارة أنه تم التدخل الطبي السريع وتم إصلاح الصمام الميترالي وغلق الثقب الأذيني البطيني الجزئي بعمل رقعة من غشاء التامور المحيط بقلب الطفل وتمت العملية بنجاح باهر وتم وضع الطفل بالعناية المركزه تحت الملاحظة وهو بحالة مستقرة.



كما تقدم وكيل الوزارة الصحة بالشكر لإدارة المستشفى بقيادة الدكتور أحمد حشيش مدير المستشفى والفريق الطبى المكون من الدكتور عادل الجمل أستاذ جراحة قلب أطفال والدكتور محمد سامح أخصائي جراحة قلب والدكتور محمد أحمد ماهر استشاري التخدير وأخصائيو التمريض مس سومة فايد ومس أسماء سعد عبد اللطيف ومس آيه محمد السعيد ومنصور عبد اللطيف والفريق المعاون بالمستشفى.





كما وعد وكيل الوزارة الجميع بتقديم كل وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومة الصحية متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.



