لأول مرة.. إجراء أول حالة قلب مفتوح لطفل بمستشفى المنصورة الدولي

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
فى تصريحات له اليوم الأحد أنه فى سابقة هي الأولى من نوعها فى مستشفيات وزارة الصحة بالدقهلية، نجح فريق طبي بإجراء جراحة قلب مفتوح لطفل يبلغ من العمر عاما ونصف مصابا بتشوه خلقي في القلب عبارة عن ثقب أذيني بطيني جزئي مع شرخ في الصمام الميترالي.
وأضاف وكيل الوزارة أنه تم التدخل الطبي السريع وتم إصلاح الصمام الميترالي وغلق الثقب الأذيني البطيني الجزئي بعمل رقعة من غشاء التامور المحيط بقلب الطفل وتمت العملية بنجاح باهر وتم وضع الطفل بالعناية المركزه تحت الملاحظة وهو بحالة مستقرة.
كما تقدم وكيل الوزارة الصحة بالشكر لإدارة المستشفى بقيادة الدكتور أحمد حشيش مدير المستشفى والفريق الطبى المكون من الدكتور عادل الجمل أستاذ جراحة قلب أطفال والدكتور محمد سامح أخصائي جراحة قلب والدكتور محمد أحمد ماهر استشاري التخدير وأخصائيو التمريض مس سومة فايد ومس أسماء سعد عبد اللطيف ومس آيه محمد السعيد ومنصور عبد اللطيف والفريق المعاون بالمستشفى.
كما وعد وكيل الوزارة الجميع بتقديم كل وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومة الصحية متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.
كما سبق أن أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الخميس الماضى عن قيام فريق طبى بمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولى سابقا" بإجراء جراحة دقيقة وحرجة لمريض يبلغ من العمر 25 عاما تعرض لسقوط من علو أدى إلى كسر في الحوض وحق مفصل الفخذ وإصابة العصب الوركي وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى.
وأضاف وكيل الوزارة أن الفريق الطبى تمكن من عمل تثبيت للكسر بشريحة بنائية مع مسامير واستبدال كامل لمفصل الفخذ بمفصل صناعي غير أسمنتي بطريقة الضغط المناسب ورفع الضغط الواقع على العصب الوركي.
واطمأن وكيل الوزارة على صحة المريض وأنه بحالة مستقرة وجيدة. كما تقدم بالشكر لإدارة المستشفي بقيادة الدكتور أحمد حشيش مدير المستشفى والفريق الطبي المتميز والذى ضم الدكتور سامح مرعي استاذ واستشاري جراحة المفاصل والمناظير بكلية الطب جامعة المنوفية والدكتور حسن وهدان استشاري ورئيس أقسام جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى والدكتور أيمن عبدالوهاب اخصائي جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى والدكتور محمد عادل حسانين أخصائي جراحة العظام والمفاصل وعلي عبدالحكيم أخصائي تمريض عمليات العظام ومس دعاء ومس نعيمة والفريق المعاون والعمال العاملين بقسم العظام واعدا إياهم بتقديم كل وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومه الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.
كما أوضح وكيل الوزارة أن الكل يعمل على قدم وساق لتقديم خدمة طبية أفضل لأهالي محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة.