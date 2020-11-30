سلمى الشيمي تعمدت إثارة الجدل.. صور مثيرة نشرتها فتاة الزي الفرعوني

في الساعات القليلة الماضية





استاء رواد التواصل الإجتماعي والإعلام المصري من جلسة تصوير تدم تداول صورها عبر فيس بوك و إنستجرام في الساعات القليلة الماضية لعارضة الأزياء سلمى الشيمي والتي قامت بها امام منطقة الأهرامات والتي يعتبرها المصريون منطقة تاريخية ومن أهم المعالم التاريخية المصرية التي لا يجب الإستهانة كما فعلت سارة الشيمي .





تحركت أجهزة الدولة بعد انتشار تلك الصور للقبض على عارضة الأزياء سلمى الشيمي ، وقرر الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إحالة واقعة قيام احدى الفتيات بالتصوير داخل احد المواقع الأثرية مرتدية ملابس ذات طابع فرعوني والتقاط الصور ونشرها علي منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى النيابة للتحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.





و اللافت أن تلك الشابة تعمدت إبراز أنوثتها و مفاتنها في كل جلسات التصوير التي قامت بها و نشرت صورها عبر صفحتها، فإن إبراز مفاتنها ليس بجديد أو غير متعمد، و لكن إرتدائها للملابس الفرعونية و تصويرها امام هرم سقارة لفت إنتباه الكثيرين إليها و ظهرت نيتها و هي تبحث عن الشهرة و لكن بطرق غير صحيحة و النتيجة قد تكون سيئة و تنهي على مستقبلها و قد تقضي فترة عقوبة بالسجن .













كما أكد الدكتور مصطفى وزيري على حرص وزارة السياحة والآثار الدائم على الحفاظ على الاماكن الاثرية و تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أي شخص يثبت تقصيره فى حق الآثار والحضارة المصرية سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة فى واقعة التصوير.





تداول رواد التواصل الإجتماعيصورا لفتاة مصرية تعمل كعارضة أزياء بملابس فرعونية أمام هرم سقارة استعرضت في الصور انوثتها بطريقة مثيرة تسببت في إثارة الرأي العام ضدها وتحركت اجهزة الدولة لضبطها والتعامل مع ما قامت به من جلسة تصوير ـأمام الاهرامات بكل جزم و صرامة.