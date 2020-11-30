مؤشرات غير مبشرة .. بايدن يثير غضب روسيا بإعادة وجوه أوباما القديمة

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية في تقرير لها أن بايدن استعان بوجوه قديمة في إدارة أوباما لتتولى مناصب رفيعة في إدارته،





وقال السيناتور الروسي، سيرجي تسيكوف، عن تعيين بساكي متحدثة باسم البيت الأبيض: "هذا فريق جديد وقديم في نفس الوقت. كان ذلك قرارًا متوقعًا. بايدن يعين الكثيرين من فريق باراك أوباما لأنه كان نائبًا له آنذاك".





من جانبها، قالت عضو لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي، إيلينا بانينا، إن عودة جين باسكي إلى إدارة بايدن كان متوقعًا ولكن حقيقة تولي مثل هؤلاء الأشخاص مناصب حكومية عليا في قوة نووية عظمى أمر مثير للقلق بطبيعة الحال.





وأضافت بانينا: "اسمها أصبح اسمًا مألوفًا من نواحٍ عديدة، وأصبح رمزًا لعدم الكفاءة والجهل. وكل ما تبقى هو الأمل في أنه خلال أربع سنوات، كان لدى بساكي الوقت لتوسيع آفاقها".





يشار إلى أن المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جين بساكي، المعروفة بأقوالها المتناقضة مع بعضها البعض والساذجة وجدالها الحاد مع الصحفيين، وكذلك بانتقادها الشديد لروسيا، لكن نظرًا للجدل الذي تسببت فيه عندما كانت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية، قام وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، جون كيري، بتعيين العميد جون كيربي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية السابق في منصب المتحدث الرسمي الجديد باسم وزارة الخارجية الأمريكية.