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رياضة

المقاولون العرب يقترب من ضم لاعب الأهلي فى صفقة انتقال حر

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:55 م
باسم علي
باسم علي
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محمد رشاد
اقترب مسؤولو نادي المقاولون العرب من ضم باسم علي الظهير الأيمن للنادي الأهلي، وذلك بعد اقتراب اللاعب من الرحيل عن القلعة الحمراء بشكل نهائي والاستغناء عنه بشكل مجاني للمقاولون .

كان مسئولو المقاولون أبدوا رغبتهم بضم ظهير أيمن خلال الفترة الماضية، وبدأ مسؤولو النادي بالتواصل مع باسم علي من أجل الإنضمام للفريق، ولتعزيز صفوفه استعدادا للموسم الجديد الكروي، والمنافسة على المربع الذهبي بالدوري بالإضافة للمشاركة بالكونفدرالية الأفريقية .

وأبرم المقاولون العرب، حتى الآن 7 صفقات هم، التونسي وسام النغموشي الذي انتهى عقده مع الترجي، وأحمد داوودا لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، والتونسي هيثم الجويني، وأحمد عبد العزيز لاعب نادي إنبي، وأحمد شكري لاعب إنبي السابق، بالإضافة لخالد الحسيني مدافع سيراميكا كليوباترا، وأحمد مجدي لاعب الجونة السابق، و الأقتراب من ضم كابوريا.

وفي سياق أخر توصل مسؤولو نادي المقاولون العرب، لإتفاق نهائي مع نظيره الإسماعيلي بشأن ضم حمدي زكي لاعب الدراويش.

وأكد المقاولون العرب بأن اللاعب بات قريبًا من ضم حمدي زكي لصفوف الفريق، بصيغة بيع نهائي، من أجل تعزيز صفوف ذئاب الجبل، استعدادا للموسم الجديد والكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى النحاس المدير الفني لفريق المقاولون، لتعزيز خط هجوم ذئاب الجبل، خاصة، بعد ابتعاد شكري نجيب عن الصورة وصعوبة عودته بعدما قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع المقاولون، وقدم موسم جيد مع الفريق .

في سياق متصل، وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين ، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب للقاهرة بعد خوض لقاء أرتا سولار في الكونفدرالية .

وحرص المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام علي الكرة بالنادي، علي إستقبال البعثة في مطار القاهرة وهنأهم علي الفوز بضرية البداية بالبطولة الأفريقية، كما تواجدت بعض الجماهير في استقبال الفريق .

أعلن باسم علي الظهير الأيمن السابق للنادي الأهلي رحيله عن النادي الأحمر بعد عدة سنوات قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.

وقال باسم علي في تصريحات صحفية:"رحلت عن الأهلي بعد عدة مواسم قضيتها داخل جدران النادي الأحمر ساهمت خلالها في التتويج بعدد من الألقاب مع الفريق".

وأضاف باسم :"سأنضم إلى نادي المقاولون العرب وهو بيتي، الذي تربيت فيه وسأعود إليه في صفقة انتقال حر بعد رحيلي عن النادي الأهلي".

وكان باسم علي قد لعب معارًا في الموسم الماضي لنادي الجونة لكن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي رفض استمراره مع الفريق الأحمر في الموسم المقبل ووافق على رحيله عن النادي الأحمر.

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