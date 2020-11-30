المقاولون العرب يقترب من ضم لاعب الأهلي فى صفقة انتقال حر

اقترب مسؤولو نادي المقاولون العرب من ضم باسم علي الظهير الأيمن للنادي الأهلي، وذلك بعد اقتراب اللاعب من الرحيل عن القلعة الحمراء بشكل نهائي والاستغناء عنه بشكل مجاني للمقاولون .





كان مسئولو المقاولون أبدوا رغبتهم بضم ظهير أيمن خلال الفترة الماضية، وبدأ مسؤولو النادي بالتواصل مع باسم علي من أجل الإنضمام للفريق، ولتعزيز صفوفه استعدادا للموسم الجديد الكروي، والمنافسة على المربع الذهبي بالدوري بالإضافة للمشاركة بالكونفدرالية الأفريقية .





وأبرم المقاولون العرب، حتى الآن 7 صفقات هم، التونسي وسام النغموشي الذي انتهى عقده مع الترجي، وأحمد داوودا لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، والتونسي هيثم الجويني، وأحمد عبد العزيز لاعب نادي إنبي، وأحمد شكري لاعب إنبي السابق، بالإضافة لخالد الحسيني مدافع سيراميكا كليوباترا، وأحمد مجدي لاعب الجونة السابق، و الأقتراب من ضم كابوريا.



