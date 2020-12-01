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رياضة

قائمة الزمالك للموسم الجديد

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:52 ص
الزمالك
الزمالك
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ملك موسي
قيَّد مسؤولو نادي الزمالك قائمة الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد في اتحاد الكرة المصري خلال الساعات القليلة الماضية، والتي شهدت خروج الثنائي النيجيري معروف يوسف والكونغولي كاسونجو منها.

وتضم القائمة كلا من: 

حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد  أبوجبل ومحمد  عواد  

خط الدفاع : محمد عبد الشافي و عبد الله جمعة حازم امام وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام  .

خط الوسط المدافع : طارق حامد وفرجاني ساسي واسلام جابر ومحمد حسن ومحمود عبد العزيز وأمام عاشور ومحمد أشرف روقا و مصطفي فتحي ومحمد اوناجم وكريم بامبو وأشرف بن شرقي وحميد أحداد واحمد زيزو وشيكابالا ويوسف اوباما 

خط  الهجوم : مصطفي محمد وعمر السعيد 

و يتواجد في قائمة تحت السن والذين يلعبون في فرقهم في القطاع ويتم تصعيدهم كل من : محمد صبحي واحمد عيد وفيصل أسامة وحسام اشرف وسيف جعفر وحسام عبد المجيد ومحمد حسام بيسو  وحاتم سكر وياسين مرعي.

وفي سياق اخر ، كشف أشرف قاسم، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، عن عدم وصول البطاقة الدولية للثنائي حميد أحداد العائد حديثا للنادي، من الإعارة من الرجاء المغربي، والتونسي حمزة المثلوثي الصفقة الجديدة للنادي الأبيض، وبذلك فشل في قيدهم أفريقيا، خاصة أن آخر موعد في القائمة مساء أمس.

وقال "قاسم" طلبنا بالفعل من ناديي الرجاء والصفاقسي البطاقة الدولية للثنائي حمزة المثلوثي وحميد أحداد، ولكن لم تصل إلى الآن، وبالتالي لم نتمكن من قيدهما في القائمة الأولى، وسوف ننتظر للموعد الآخر قبل دوري المجموعات".

وأضاف: " تواجدت في النادي اليوم، وانهينا إجراءات قيد اللاعبين، وتم الاستقرار على قيد الخماسي الأجنبي، فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي وحميد احداد وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم مع رحيل الكونغولي كابونجو كاسونجو". 

وأوضح: " سوف نتوجه غدا إلى الإسكندرية بصحبة عبدالحليم علي وأيمن يونس، من اجل مؤازرة الفريق أمام طلائع الجيش، في قبل نهائي الكأس".

وأضاف ،"ونتمنى التوفيق في المهمة، نعلم حجم نادي الزمالك جيدا، ومسئولية جماهيره، ونتمنى المساندة من الجميع وان يكونوا خلف الفريق خلال الفترة المقبلة".
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