قائمة الزمالك للموسم الجديد

قيَّد مسؤولو نادي الزمالك قائمة الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد في اتحاد الكرة المصري خلال الساعات القليلة الماضية، والتي شهدت خروج الثنائي النيجيري معروف يوسف والكونغولي كاسونجو منها.
وتضم القائمة كلا من:
حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد
خط الدفاع : محمد عبد الشافي و عبد الله جمعة حازم امام وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام .
خط الوسط المدافع : طارق حامد وفرجاني ساسي واسلام جابر ومحمد حسن ومحمود عبد العزيز وأمام عاشور ومحمد أشرف روقا و مصطفي فتحي ومحمد اوناجم وكريم بامبو وأشرف بن شرقي وحميد أحداد واحمد زيزو وشيكابالا ويوسف اوباما
خط الهجوم : مصطفي محمد وعمر السعيد
و يتواجد في قائمة تحت السن والذين يلعبون في فرقهم في القطاع ويتم تصعيدهم كل من : محمد صبحي واحمد عيد وفيصل أسامة وحسام اشرف وسيف جعفر وحسام عبد المجيد ومحمد حسام بيسو وحاتم سكر وياسين مرعي.
وفي سياق اخر ، كشف أشرف قاسم، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، عن عدم وصول البطاقة الدولية للثنائي حميد أحداد العائد حديثا للنادي، من الإعارة من الرجاء المغربي، والتونسي حمزة المثلوثي الصفقة الجديدة للنادي الأبيض، وبذلك فشل في قيدهم أفريقيا، خاصة أن آخر موعد في القائمة مساء أمس.
وقال "قاسم" طلبنا بالفعل من ناديي الرجاء والصفاقسي البطاقة الدولية للثنائي حمزة المثلوثي وحميد أحداد، ولكن لم تصل إلى الآن، وبالتالي لم نتمكن من قيدهما في القائمة الأولى، وسوف ننتظر للموعد الآخر قبل دوري المجموعات".
وأضاف: " تواجدت في النادي اليوم، وانهينا إجراءات قيد اللاعبين، وتم الاستقرار على قيد الخماسي الأجنبي، فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي وحميد احداد وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم مع رحيل الكونغولي كابونجو كاسونجو".
وأوضح: " سوف نتوجه غدا إلى الإسكندرية بصحبة عبدالحليم علي وأيمن يونس، من اجل مؤازرة الفريق أمام طلائع الجيش، في قبل نهائي الكأس".
وأضاف ،"ونتمنى التوفيق في المهمة، نعلم حجم نادي الزمالك جيدا، ومسئولية جماهيره، ونتمنى المساندة من الجميع وان يكونوا خلف الفريق خلال الفترة المقبلة".