مش 100 مليون جنيه.. أمير توفيق يكشف المبلغ الحقيقي للتعاقد مع أليو ديانج

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن السعر الحقيقي لضم اليو ديانح وحسين الشحات لاعبا الأهلي، ويكذب شائعات السوشيال ميديا.





وقال توفيق خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة الذي يقدمه إبراهيم فايق، إن حسين الشحات كان سعره 5 ملايين دولار بالكامل دون أي زيادة أو نقصان أي ما يعادل في وقتها ٨٠ مليون جنيه.





وأضاف توفيق ان، كل ما تردد عن صفقة الشحات لم يكن صحيحاََ وهذا ما يحدث دائماََ مع الأهلي ولا نتعجب من الأمر.





وتابع: الأهلي أبرم الصفقة مع الشحات بحب كبير، واللاعب ضحى من اجل التواجد مع النادي الأهلي بأشياء مادية كبيرة أكثر من سعره بكثير.





وأكمل: الشحات من أكثر اللاعبين المخلصين داخل النادي الاهلي ورغبته دائماََ في الفوز، ومشاركته لا تعني له شيء، فمجرد ارتدائه للقميص الأحمر يجعله فخورا.





وأشار توفيق الى أن، أليو ديانج صفقة مميزة ولكن لم نتعاقد معه بالأرقام المبالغ فيها كما يذكر دائماََ فهو ليس ب ٩٠ أو ١٠٠ مليون، اللاعب تم التعاقد معه بسهولة بسبب ترحيبه بالانضمام.





وأنهى الحديث عن ديانج قائلاََ: اللاعب تم التعاقد معه بمبلغ مليون و٧٠٠ ألف دولار فقط لا غير.