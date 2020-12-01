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منوعات

خطران يقتربان من كوكب الأرض.. تفاصيل

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:19 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تطورات كثيرة مر بها كوكب الأرض خلال الأيام السابقة في مجرتنا درب التبانة، قد يكون بعضها مرعبة لسكان العالم، حيث كشفت بيانات جديدة أن الأرض أقرب إلى ثقب أسود هائل في مركز مجرة ​​درب التبانة كما كان يعتقد سابقًا.

ووجد المرصد الفلكي الوطني لليابان (NAOJ) أن كوكبنا أقرب 2000 سنة ضوئية إلى القوس أ، وكان التحليل الأولي المتوقع للأرض في البداية على بعد 27700 سنة ضوئية ، لكنها لا تبعد سوى 25800 سنة ضوئية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

وإلى جانب الاقتراب من الثقب الأسود ، تُظهر البيانات الجديدة أن الأرض تدور حول مركز مجرة ​​درب التبانة أسرع بنحو 141 ميلًا في الثانية، وعلى الرغم من أن النتائج قد تثير الخوف في جميع أنحاء العالم ، إلا أن النتائج ترجع إلى بيانات المراقبة الجديدة التي خلقت نموذجًا أفضل لمجرتنا.

وجرى التقاط ما يسمى "الإسقاط الأول" في عام 1985 من قبل الاتحاد الفلكي الدولي ، لكن مشروع علم الفلك الراديوي الياباني VERA كان يبحث في المسافة والسرعة لمدة 15 عامًا لإنشاء نموذج حديث، ويتكون VERA من تلسكوبات راديوية في جميع أنحاء اليابان ، مما يسمح لعلماء الفلك بجمع بيانات مماثلة لتلك الموجودة في طبق القمر الصناعي بقطر 1430.

وقد تم إطلاق هذا المشروع  في عام 2000 بمهمة حساب المسافة إلى النجوم الباعثة للراديو من خلال تحليل اختلافها، وشارك NAOJ في بيان نظرًا لوجود الأرض داخل مجرة ​​درب التبانة ، لا يمكننا التراجع ورؤية شكل المجرة من الخارج.

ويعد قياس الفلك ، وهو القياس الدقيق لمواقف وحركات الأجسام ، أداة حيوية لفهم الهيكل العام للمجرة ومكاننا فيها، وهذا العام ، تم نشر أول كتالوج VERA Astrometry يحتوي على بيانات عن 99 كائنًا.

واستنادًا إلى كتالوج VERA Astrometry والملاحظات الحديثة التي أجرتها مجموعات أخرى ، أنشأ علماء الفلك خريطة للموقع والسرعة، كما قام الفريق بحساب مركز المجرة ، النقطة التي يدور حولها كل شيء ، لبدء الخريطة.

وبمجرد اكتماله؛ تمكنوا من تحديد مركز المجرة ، التي تعد موطنًا لـ Sagittarius A وهو الثقب الأسود، والذي يقع على بعد 25800 سنة ضوئية من الأرض، فيما يشير مكون السرعة في الخريطة إلى أن الأرض تتحرك بسرعة 141 ميلًا في الثانية أثناء دورانها حول مركز المجرة، ويعتبر هذا أسرع من القيمة السابقة البالغة 136 ميلًا في الساعة.
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