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أخبار البلد

وزارة الهجرة تصدر عددًا خاصًا من مجلة مصر معاك

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:23 ص
مصر معاك
مصر معاك
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سعيد العربي
تصدر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الثالث والعشرين من مجلة "مصر معاك" والذي حرصت الوزارة على أن يحمل طابعًا خاصًا، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رعايته لمبادرة اتكلم عربي، لدورها في تعميق الهوية المصرية وتعريفهم بعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة.

يضم العدد أيضا، تفاصيل انطلاق الجلسات الحوارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بمشاركة الدكتورة "نعمت شفيق" ونخبة من الوزراء ورجال الصناعة.

وفي هذا العدد أيضًا، رصدنا مشاركة المصريين بالخارج في التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، بجانب رسائل السفيرة نبيلة مكرم للمصريين بالخارج وتفاصيل الموضوعات الأخرى، تجدونها في المجلة عبر الرابط التالي:
https://bit.ly/33vWVPL
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