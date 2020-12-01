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أخبار البلد

شاهد.. مصر تستضيف فعاليات التدريب العسكري «ميدوزا - 10» بمشاركة 11 دولة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:00 م
صورة للتدريب
صورة للتدريب
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محمد إبراهيم
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيديو لبدء إنطلاق فعاليات التدريب البحرى الجوى المصرى اليونانى القبرصى المشترك "ميدوزا -10"، والذى سيستمر عدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط  بجمهورية مصر العربية، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والإماراتية، وكل من السعودية وأمريكا والبحرين والسودان والأردن وإيطاليا وألمانيا بصفة مراقب.

ويشتمل التدريب، على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات المشاركة فى التدريب بأعمال التخطيط، وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط فى إدارة العمليات المشتركة، وكذا تبادل الخبرات بين القوات المشاركة، وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف، خاصة فى ظل ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من متغيرات سريعة ومتلاحقة.

وأعرب المشاركين فى التدريب من كافة الدول عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد، الذى يأتى فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والدول الصديقة والشقيقة، وتنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة التحديات بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

يأتي ذلك فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة.

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