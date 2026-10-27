وزير الصناعة: الصادرات المصرية لإفريقيا تسجل 7.6 مليار دولار خلال 2025

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول الإفريقية يمثل هدفًا أساسيًا للدولة المصرية، مشددًا على أهمية زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتعميق التصنيع المحلي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية ويرفع مساهمة الصادرات في الاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير، خلال لقاء عُقد بالغرفة التجارية الأمريكية وفعالية بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، بحضور عمر مهنا، رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، وأولورنتيي دوهيرتي، المدير التنفيذي للبنك، اليوم الثلاثاء ، أن القارة الإفريقية تمثل سوقًا استراتيجية واعدة أمام الصناعة المصرية، في ظل ما تمتلكه من فرص كبيرة للنمو وزيادة الطلب على المنتجات الصناعية والغذائية والهندسية ومواد البناء.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية يسهم في إقامة شراكات صناعية واستثمارية جديدة، وزيادة معدلات التجارة البينية، وتحقيق المصالح المشتركة لدول القارة.

9.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا خلال 2025

وأضاف وزير الصناعة أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي بلغت نحو 9.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 9.9 مليار دولار خلال عام 2024.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي نحو 7.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 7.8 مليار دولار في العام السابق، فيما سجلت الواردات المصرية من دول الاتحاد نحو ملياري دولار، مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار خلال عام 2024.

وتعكس هذه الأرقام أهمية السوق الإفريقية بالنسبة للمنتجات المصرية، في ظل الفرص المتاحة أمام الشركات المحلية لزيادة صادراتها وتنويع الأسواق المستهدفة، بما يدعم نمو الصناعة الوطنية ويعزز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

التكامل الصناعي بوابة زيادة التجارة مع إفريقيا

وأكد الوزير أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين مصر والدول الإفريقية خلال المرحلة المقبلة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإفريقية لتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق المختلفة.

وأوضح أن زيادة الصادرات لا تعتمد فقط على توفير المنتجات، وإنما تتطلب أيضًا تحسين الجودة، والالتزام بالمواصفات القياسية، وتطوير خدمات النقل والشحن، وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظيره الإفريقي، بما يدعم إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة وتوفير احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

خالد هاشم: السوق الإفريقية فرصة لدعم الصناعة وزيادة الإنتاج

وأشار وزير الصناعة إلى أن توسيع العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية يمثل فرصة مهمة لدعم الصناعة المصرية، وزيادة الإنتاج والتشغيل، وتعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى أسواق جديدة.

وأضاف أن تعميق التعاون التجاري والصناعي مع دول القارة يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويدعم مسار التنمية الصناعية والتجارية، إلى جانب تعزيز فرص الاستثمار المشترك وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية.